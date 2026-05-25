Ministar spoljnih poskova Srbije Marko Đurić izjavio u Otavi, u glavnom gradu Kanade, da je reč o veoma značajnoj poseti koja svedoči o tome da Srbija ide u susret svetu.

- Posle više od jedne decenije ministar spoljnih poslova Srbije je u Kanadi. Želimo da otvorimo novo poglavlje saradnje sa jednom od najvećih ekonomija sveta. Kanada je članica G7, ali i zemlja koja ima izuzetno napredne, sofisticirane tehnologije, ekonomiju koja je potencijalno veoma komplementarna sa našom. Otvorili smo, posle 34 godine, direktnu avio-liniju između Beograda i Toronta pre samo dva dana, a sada nastavljamo razgovore sa najvišim kanadskim zvaničnicima o uspostavljanju novog partnerstva između Srbije i Kanade - istakao je Đurić.

Šef srpske diplomatije podsetio je da je Kanada zemlja u kojoj živi više stotina hiljada ljudi našeg porekla, što je izuzetno značajno jer su oni dragoceni most između naše dve zemlje.

- Razgovaraćemo i o situaciji u našem regionu, a iskoristiću priliku da prenesem našim kanadskim prijateljima sve činjenice o položaju našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali i da predstavim Srbiju onakvom kakva zaista jeste - kao zemlju velikih mogućnosti, zemlju budućnosti kada je reč o ekonomiji koja se utrostručila za jednu deceniju i uveren sam u to da u partnerstvu sa Kanadom možemo da stvorimo nove prilike za ekonomski razvoj naše zemlje i učvrstimo naše pozicije u zapadnom svetu - naglasio je Đurić.

Prema njegovim rečima, krajnje je vreme da osvežimo sliku o nama u ovoj značajnoj zemlji, što je važan cilj ove posete.

- Krajnje je vreme da, u političkoj klasi jedne zemlje koja je možda do sada retko gledala u pravcu Balkana i poslednji put gledala u pravcu Balkana 90-ih godina, osvežimo sliku i stvorimo jednu mnogo pozitivniju atmosferu. To su glavni ciljevi naše posete i počastvovani smo činjenicom što će delegacija Srbije imati priliku da razgovara i sa ministarkom spoljnih poslova, Kanade Anitom Anand i sa liderima kanadskog parlamenta, sa predstavnicima poslaničke grupe prijateljstva - najavio je Đurić ocenjujući da Srbija otvara vrata saradnje sa ovom važnom zemljom.

Delegacija Ministarstva spoljnih poslova Srbije, koju predvodi ministar Đurić iz Otave, kako je objasnio, putuje direktno za Njujork,

- Učestvujemo na tematskoj sednici Saveta bezbednosti UN, koja je sazvana na inicijativu Narodne Republike Kine. Paralelno sa posetom naše delegacije Pekingu, imaću priliku da se sastanem i razgovaram sa kineskim ministrom spoljnih poslova, tako da rekao bih da je ovo nedelja intenzivne srpsko-kineske diplomatije. Imamo posetu predsednika Vučića, koje je državna, istorijska i čast za celu Srbiju, posetu Miloša Vučevića koji je kao predsednik SNS u partijskoj poseti i imaćemo sastanak na nivou ministra spoljnih poslova u sedištu UN u Njujorku, gde još jednom pocrtavamo značaj naše saradnje oko Kosova i Metohije gde imamo podršku našem teritorijalnom integritetu od strane naših kineskih partnera - istakao je ministar Đurić.

Šef srpske diplomatije dodao je i će susreti u sedištu UN u Njujorku biti prilika i za razgovore o značaju uloge UN i generalno pravila i principa međunarodnog prava u kontekstu globalnih geopolitičkih dešavanja.