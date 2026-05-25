Milorad Dodik uputio je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću čestitku za veliko priznanje, Orden prijateljstva, koje su mu ukazali Narodna Republika Kina i predsednik Si Đinping.

- Čestitam predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na velikom priznanju, Ordenu prijateljstva, koje su mu ukazali Narodna Republika Kina i predsednik Si Đinping, kao i na važnim sporazumima koji će dodatno osnažiti ekonomsku, tehnološku i političku saradnju Srbije i Kine - napisao je Dodik i dodao: 

- Posebnu težinu nosi činjenica da je predsednik Srbije u poseti kineskom predsedniku odmah nakon susreta koje je Si Đinping imao sa Donaldom Trampom i Vladimirom Putinom. To govori o međunarodnoj poziciji Srbije, ali i o poštovanju koje kineski narod i rukovodstvo imaju prema Srbiji i srpskom narodu. 

