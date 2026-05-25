Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin čestitao je Aleksandru Vučiću Medalju prijateljstva Narodne Republike Kine i poručio da Srbija treba da zna ko su joj pravi prijatelji
VULIN ČESTITAO VUČIĆU ORDEN IZ KINE: "Srbija treba da zna ko su joj pravi prijatelji!"
Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin čestitao je predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću orden, tačnije Medalju prijateljstva Narodne Republike Kine, koji mu je uručio predsednik Si Đinping.
- Čestitam predsedniku Aleksandru Vučiću Orden prijateljstva dobijen od strane predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga. Orden je priznanje i predsedniku i Srbiji i još jedan dokaz da Srbiju poštuju slobodne zemlje. Poštovanje koje je Srbiji ukazano u Kini neće nikada biti ukazano u Briselu. Srbija treba da zna gde su joj prijatelji a Srbi su narod koji svako poštovanje ali i svako nepoštovanje ume da vrati - poručio je Vulin.
Ceremonija uručenja Medalje prijateljstva predsedniku Vučiću u Kini Foto: Budućnost Srbije/Instagram printscreen, Pritnscreen, Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav, Kurir, Lai Xiangdong / Xinhua News / Profimedia
