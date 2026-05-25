Slušaj vest

Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin čestitao je predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću orden, tačnije Medalju prijateljstva Narodne Republike Kine, koji mu je uručio predsednik Si Đinping. 

- Čestitam predsedniku Aleksandru Vučiću Orden prijateljstva dobijen od strane predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga. Orden je priznanje i predsedniku i Srbiji i još jedan dokaz da Srbiju poštuju slobodne zemlje. Poštovanje koje je Srbiji ukazano u Kini neće nikada biti ukazano u Briselu. Srbija treba da zna gde su joj prijatelji a Srbi su narod koji svako poštovanje ali i svako nepoštovanje ume da vrati - poručio je Vulin. 

Ceremonija uručenja Medalje prijateljstva predsedniku Vučiću u Kini  Foto: Budućnost Srbije/Instagram printscreen, Pritnscreen, Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav, Kurir, Lai Xiangdong / Xinhua News / Profimedia

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"ČELIČNO PRIJATELJSTVO!" Ministarka Đurđević Stamenkovski čestitala predsedniku Vučiću orden koji mu je uručio predsednik Si u Pekingu! (FOTO)
Screenshot 2026-05-25 133024.jpg
PolitikaGOLUBICA U ZLATNO-PLAVOM PUNA SIMBOLA Ovako izgleda orden kojim je Si odlikovao Vučića, poznato i koje značenje krije: "Ne mogu da zamislim veće priznanje" FOTO
orden6.jpg
InfoBizStiže pomoć od 100 miliona juana, digitalizuje se više od 600 škola! Ministar Mali otkrio sve o sporazumima koje su potpisale Srbija i Kina! (FOTO)
Screenshot 2026-05-25 174101.jpg
PolitikaVUČIĆEVA POSETA GLAVNA VEST U KINESKIM MEDIJIMA: Treba li veći dokaz koliko nas poštuje zemlja sa više od miljardu stanovnika (FOTO)
WhatsApp Image 2026-05-25 at 13.05.05.jpeg
PolitikaU KINI NEMA VEĆE ČASTI OD OVE MEDALJE, A SAD KRASI PREDSEDNIKA SRBIJE: Zlatno plava, na njoj golubica i mnoštvo simbola, svaki šalje duboku poruku (FOTO)
av.jpg