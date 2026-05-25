Sukobi unutar blokaderskog kruga dobili su potpuno novu dimenziju.

Naime, lider pokreta "Kreni-promeni" Savo Manojlović, kojeg pojedini predstavljaju kao jednog od simbola blokaderskog pokreta, tužio je portal Autonomija Dinka Gruhonjića, koji je od samog početka označavan kao jedan od ideoloških glasova blokadera.

Sud je doneo odluku prema kojoj Dinko Gruhonjić i njegova Autonomija treba da isplate Savu Manojloviću 224.000 dinara.

Nakon toga je Gruhonjić javno zatražio donacije od blokadera kako bi izmirio taj iznos - pri čemu taj novac, paradoksalno, završava kod osobe iz istog kruga.

Da stvar bude još gora, ali i kao potvrda intenziviranja unutrašnjih nemira među blokaderima, čitav slučaj preneo je portal N1, bez ikakvog kritičkog osvrta ili pitanja da li je reč o pritisku na medije i takozvanoj SLAPP tužbi - terminima koji se inače često koriste u sličnim situacijama.

