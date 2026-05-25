Predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u državnoj poseti Kini, održali su razgovore u Velikoj hali naroda u Pekingu, tokom kojih su istakli značaj daljeg razvoja kinesko-srpskih odnosa i izgradnje zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Kine.

Kineski predsednik je istakao da je "čelično prijateljstvo" Srbije i Kine jedinstveno i zasnovano na dubokoj istorijskoj i praktičnoj osnovi, uz poruku da Kina podržava Srbiju u izboru razvojnog puta koji odgovara njenim nacionalnim uslovima i da je spremna za razmenu iskustava u oblasti upravljanja državom.

Si Đinping je ocenio da je tokom njegove državne posete Srbiji 2024. godine otvoreno novo poglavlje u izgradnji kinesko-srpske zajednice sa zajedničkom budućnošću, ističući da su u prethodne dve godine ostvareni pozitivni rezultati koji su doneli korist narodima obe zemlje i postavili primer za odnose među državama.

On je, navodi se u saopštenju, istakao da su Kina i Srbija narodi koji su kroz istoriju prošli kroz stradanja i pobede, izgradivši "istrajan i čvrst karakter", kao i da obe zemlje neguju nezavisnost, nacionalno dostojanstvo i posvećenost mirnom razvoju, pravdi i ravnopravnosti u međunarodnim odnosima.

-Dve strane treba da jačaju razmenu, konsoliduju međusobno poverenje, produbljuju saradnju i uzajamnu podršku, kako bi zajedno gradile put ka zajedničkom prosperitetu i podigle sveobuhvatno strateško partnerstvo na viši nivo, poručio je Si.

On je dodao da je neophodno dodatno uskladiti razvojne strategije dve zemlje, unaprediti sprovođenje srednjoročnog akcionog plana saradnje u okviru inicijative "Pojas i put", kao i produbiti saradnju u infrastrukturi, energetici, transportu i drugim oblastima.

Si je, ističe se u saopštenju, naglasio i važnost proširenja saradnje u novim sektorima kao što su veštačka inteligencija, digitalna ekonomija, zelena energija i napredna proizvodnja, kao i jačanja kulturne i obrazovne razmene, uključujući mlade, sport i turizam.

-U promenljivom i turbulentnom svetu, Kina i Srbija treba da jačaju koordinaciju u međunarodnim poslovima, da se zalažu za istinski multilateralizam i za ravnopravan i uređen multipolarni svet i inkluzivnu globalizaciju, rekao je Si.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Kini na uspešnom usvajanju i pokretanju 15. petogodišnjeg plana za ekonomski i društveni razvoj, izražavajući uverenje da će Kina pod vođstvom Si Đinpinga ostvariti dodatne uspehe.

Vučić je, kako se navodi u saopštenju kinseskog ministarstva, istakao da su odnosi Srbije i Kine od uspostavljanja sveobuhvatnog strateškog partnerstva ostvarili značajan napredak i produbljivanje saradnje u svim oblastima, naglasivši da dva naroda dele "čelično prijateljstvo".

On je zahvalio Kini i kineskim kompanijama na doprinosu razvoju Srbije i naglasio da Beograd pridaje veliki značaj odnosima sa Pekingom, uz doslednu podršku kineskim ključnim interesima.

Vučić je dodao da Srbija očekuje dalje jačanje visokokvalitetne saradnje u okviru inicijative "Pojas i put", realizaciju velikih projekata i intenziviranje međuljudskih i kulturnih veza.

On je ocenio i da Kina, "kao velika sila", u međunarodnim odnosima pokazuje ravnopravan pristup manjim državama i doprinosi stabilnosti i razvoju globalnog poretka.

Nakon razgovora, dve delegacije prisustvovale su, kako se precizira u saopštenju kineskog Ministarstva spoljnih poslova, potpisivanju više od 20 sporazuma o saradnji u oblastima politike, ekonomije i trgovine, nauke i tehnologije, obrazovanja, pravosuđa i kulture.

Usvojena su i dva zajednička saopštenja o daljoj izgradnji kinesko-srpske zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri i o sprovođenju četiri globalne inicijative.

Pre početka razgovora, Si Đinping i njegova supruga Peng Lijuen priredili su svečani doček za predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu suprugu Tamaru Vučić u Severnoj hali Velike hale naroda.