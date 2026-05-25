Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić razgovarao je danas u Otavi sa ministarkom inostranih poslova Kanade Anitom Anand o unapređenju bilateralne saradnje, jačanju političkog dijaloga i drugim pitanjima od zajedničkog interesa.

Ističući zadovoljstvo što se poseta Kanadi realizuje u godini kada dve države obeležavaju 85 godina diplomatskih odnosa, kao i da je reč o prvoj poseti jednog ministra spoljnih poslova Srbije Kanadi posle deset godina, Đurić je poručio da je Srbija čvrsto opredeljena za dalje jačanje odnosa sa Kanadom i uputio poziv ministarki Anand da poseti Srbiju.

Posebno je pozdravio ponovno uspostavljanje direktne avio-linije Beograd–Toronto posle 34 godine, ocenivši da će ona značajno doprineti boljem povezivanju građana i poslovnih zajednica, kao i dodatnom razvoju ekonomske saradnje dveju zemalja.

Govoreći o ekonomskim odnosima, Đurić je ukazao na značajne, još nedovoljno iskorišćene potencijale u oblasti privrede i investicija. Izrazio je uverenje da će Srpsko-kanadski poslovni forum, koji će sutra biti održan u Torontu, dati novi podsticaj saradnji privrednika i doprineti dinamičnijem razvoju ekonomskih veza.

Marko Đurić razgovarao u Otavi sa Anitom Anand Foto: Msp

Naglasio je da Beograd očekuje jačanje saradnje sa Kanadom u svim oblastima od obostranog interesa, posebno imajući u vidu brojnu srpsku dijasporu u toj zemlji.

Đurić je kanadsku ministarku informisao i o situaciji na Kosovu i Metohiji, ukazavši na izuzetno težak položaj srpskog naroda. Ponovio je da je Beograd posvećen dijalogu sa Prištinom i izrazio očekivanje da će uskoro biti stvoreni uslovi za nastavak dijaloga na visokom nivou.

Razgovarano je i o spoljnopolitičkim prioritetima Srbije, situaciji u regionu, evropskim integracijama, kao i o aktuelnim međunarodnim pitanjima.

Ministar Đurić osvrnuo se i na pripreme za Specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 u Beogradu, izrazivši nadu da će Kanada uzeti učešće na ovoj značajnoj međunarodnoj manifestaciji.