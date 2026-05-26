Vest da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u petodnevnoj zvaničnoj poseti Kini, odlikovan prestižnim Ordenom prijateljstva (Medalja prijateljstva), najvišim odlikovanjem koje jedan strani državljanin može da dobije u toj zemlji, osvanula je jutros na svim naslovnim stranama u državi koja broji više od milijardu ljudi!