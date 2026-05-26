Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš gostovao je na blokaderskoj N1 i tom prilikom govorio o izlasku na predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji, ali i o blokaderima koji uveliko vode rat sa opozicijom.

Voditeljka Danica Vučenić postavila je pitanje Ponošu da li je prisustvovao protestu u subotu koji je održan na Slaviji.

- I evo da Vas pitam i ono ono što sam konačno najavila. Vi ste bili u subotu na tom protestu? - upitala je sagovornika.

Odmah zatim usledio je direktan odgovor:

- Ne, bio sam u inostranstvu. Zaglavio sam na aerodromu 5 sati, išao sam kolima, ali i da sam bio u Beogradu, ne bih bio - odgovorio je.

- Da nisu ukinuli letove? - nastavila je dalje voditeljka.

- Ja sam išao kolima, ali da ne bude da sad imam tu neku zadršku i da se pravdam time, sve i da nisam zaglavio, nisam planirao da idem - bio je jasan Ponoš.

Da rat između blokadera i opozicije odavno bukti, u prilog ide ne samo ova Ponoševa izjava u kojoj je jasno stavio do znanja da od njegove stranke neće imati podršku, već i stav da ih protest na Slaviji nije omeo u namerama da oni svakako izađu na izbore.

Kurir Politika

