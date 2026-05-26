Slušaj vest

Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića je nepromenjeno, odnosno i dalje veoma loše, rekao je generalov sin Darko Mladić za RTRS.

- Nema promena ni nagore ni nabolje, stanje je manje više isto, kao da se stabilizovalo, ali je lošije nego što je bilo pre moždanih udara. Njegovo stanje je vrlo loše - rekao je Darko Mladić.

On je rekao da je juče razgovarao telefonski sa ocem koji skoro da ne može da priča.

- Treba mu duži kontakt uživo na maternjem jeziku, da bi se videlo stanje. Danas će ga posetiti izaslanik Vlade Srbije za ljudska prava, a sledeće nedelje će verovatno neko od nas otići kod njega - najavio je Darko Mladić.

On je naveo da još nije stigao odgovor UN-a na pismo koje je upućeno nakon što je Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio da generala Mladića pusti na lečenje u Srbiju.

- Pisma su stigla u komisije, to inače sporo ide i potrajaće. Ono što je bitno jeste da su naše molbe primljene i počeli su da ih razmatraju, što je za te institucije veoma brzo - naveo je Darko Mladić.