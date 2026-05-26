Incidenti koji su obeležili skup zasenili su njegovu suštinu i otvorili pitanje da li su događaji bili unapred planirani ili je reč o spontanom razvoju situacije.

Kako su incidenti zasenili na kraju ceo skup i da li je sve to zapravo i bilo planirano otpočetka, za emisiju "Redakcija", govorili su Zorana Mihajlović, bivša ministarka energetike i bivša potpredsednica Vlade i Vladimir Gajić, advokat.

- Mi ovo pratimo već 18 meseci i svaki skup se završava na ovakav način. Ja ne znam da su se "blokaderi" okupili u prethodnih 18 meseci, čak je bilo situacija koje su se završavale i mnogo gore, poput onih u Novom Sadu u avgustu prošle godine ili u Valjevu, i sličnih događaja. Bilo je i težih scena. Ipak, nasilje ne može da se toleriše, bez obzira na to da li je u pitanju jedan huligan ili njih sto, ili da li je jedan policajac napadnut ili više njih - za mene tu nema razlike. Policija je tokom prethodnih 18 meseci obezbeđivala sve skupove, bez obzira na to da li su bili prijavljeni ili ne, pre svega zbog opšte bezbednosti građana - rekla je Mihajlović.

Govoreći o procenama broja učesnika, istakla je da se u javnosti pojavljuju različite i nepouzdane informacije, koje ne smatra naročito važnim u odnosu na suštinu događaja.

Izostanak konkretnih poruka sa skupa

Što se tiče prijave skupa, sada se pravi tema oko toga što je skup prijavljen, ali to je zakonska obaveza i ništa neuobičajeno, nastavila je Mihajlović.

- Volela bih da znam ko je tačno prijavio skup i ko stoji iza onih koji su garantovali da će sve proteći u redu. Zbog toga smatram da ništa nije bilo slučajno, već da je sve unapred planirano. Ne verujem u priču da se "desilo spontano" i da se jedna grupa izdvojila i izazvala nasilje. Mislim da je sve to unapred organizovano kako bi se završilo nasiljem, što je loše i za ljude koji su se okupili na tom skupu. Značajnije je ono što je poručeno na samom skupu, nego broj prisutnih ili slike koje se objavljuju na društvenim mrežama. I nakon višemesečnih najava, izostale su konkretne poruke i jasan program, zbog čega smatram da nije predstavljeno ništa opipljivo što bi moglo da bude osnova za buduće političko delovanje.

Vladimir Gajić je, za Kurir televiziju, naveo da je u ovakvim situacijama najvažnije da nema žrtava i težih posledica, uz ocenu da se slični incidenti ranije nisu završavali tragično.

- Ne znam kako će se stvari dalje odvijati. Uvek kada dođe do ovakvih situacija, najvažnije je da nema žrtava, odnosno da niko ne izgubi život u sukobima, posebno kada je reč o incidentima sa policijom. Ako možemo da budemo zadovoljni kao građani, to je da se bar to nije dogodilo. I na ranijim skupovima gde je dolazilo do sukoba sa policijom, nije bilo tako drastičnih posledica, što se na neki način može smatrati olakšavajućom okolnošću.

- Što se tiče prijave skupa, smatram da ga mora prijaviti pravno lice, odnosno politička partija ili pokret, jer fizičko lice to ne može da uradi. Ko je konkretno prijavio skup, to bi trebalo da zna policija i oni mogu da daju te informacije. Organizator skupa, u pravilu, prijavljuje događaj, obezbeđuje redarsku službu i traži da se učesnici raziđu po završetku. Međutim, ono što se dešava nakon toga ne mora nužno da bude u nadležnosti organizatora. Policija pravi procene stepena rizika u određenom slučaju gde ima mnogo ljudi, kao i na samom skupu, i neophodno je da policija zaštiti važne državne objekte - ako neko na bilo koji način ispoljava agresiju prema policiji ili tom zaštićenom objektu, oni posle određenog trenutka prema svojoj proceni moraju da primene mere kako bi odbranili tu instituciju - za emisiju "Redakcija", zaključio je Gajić.

SVAKI SKUP SE ZAVRŠAVA NASILJEM - TO NE SME VIŠE DA SE TOLERIŠE! Mihajlović i Gajić za Kurir televiziju: "Pravno lice mora prijaviti protest"

