Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković komentarisao je izjavu Zdravka Ponoša za blokaderske medije u kojoj opozicionar komentariše posetu predsednika Aleksandra Vučića Kini i međusobnu saradnju.

- Ponošu smeta istorijska poseta predsednika Vučića Kini i najveće priznanje kojim je odlikovan iz ruku predsednika Sija. S druge strane, u skladu sa svojim političkim dometima, Ponoš može da računa eventualno na nekakav Kurtijev orden, na primer za zasluge! - stoji navedeno u Petkovićevoj objavi na društvenoj mreži Iks.

Blokaderska N1 objavila je tekst sa naslovom: ''Ponoš: Kina je, izgleda, ostala jedini od četiri stuba spoljne politike na koji Vučić može da se osloni'', na koji je usledila reakcija Petra Petkovića.

Podsetimo, kineski mediji bruje o istorijskoj poseti Aleksandra Vučića njihovoj zemlji u kojoj je on danas treći dan u okviru petodnevne posete.

Poseta srpskog predsednika Aleksandra Vučića Kini i dalje je apsolutno najvažnija tema za zemlju sa više od milijardu stanovnika, a koliko je poseta srpskog predsednika važna za Kinu svedoči i podatak da je kinesko Ministarstvo odbrane objavljujući vest o ovom događaju.

Predsedniku Srbije je najveću čast ukazao i kineski predsednik Si Đinping koji mu je uručio Medalju prijateljstva, najviše odlikovanje te zemlje koje može biti dodeljeno stranom državljaninu. Medalja prijateljstva Narodne Republike Kine predstavlja najveći i najviši čin poštovanja koji se ukazuje stranom državljaninu, najčešće državniku strane zemlje.