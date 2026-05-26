Slušaj vest

- Poseta srpskog predsednika Kini je prva zvanična poseta, ona se ne odigrava na marginama nekih samita i konferencija. Organizovana je kao iskreni izraz poštovanja prema Srbiji. Orden prijateljstva kojim je kineski predsednik odlikovao srpskog jasna je potvrda da Kina sa Srbijom želi najviši stepen bilateralnih odnosa, koji oni nazivaju Zajednicom zajedničke budućnosti - naglasila je ministarka.

Ona dodaje da potpisani sporazumi između Srbije i Kine pokazuju da odnosi dve države ulaze u novu fazu strateškog partnerstva.

- Saradnja više nije ograničena samo na ekonomiju i investicije, već se širi na bezbednost, obrazovanje, tehnologiju, digitalnu ekonomiju, turizam i razvoj industrijskih lanaca. Posebno je važno što Srbija kroz inicijativu „Pojas i put” ostaje jedan od ključnih partnera Kine u ovom delu Evrope, čime dodatno jača svoj međunarodni položaj i ekonomske mogućnosti - rekla je ministarka Stamenkovski.

Niz zvaničnih poseta Kazahstanu, Uzbekistanu i Azerbejdžanu pokazuje da Srbija jača svoje pozicije širom Evroazije, istakla je ona.