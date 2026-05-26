Poseta predsednika Aleksandra Vučića u Kini, tokom koje su u Pekingu potpisani brojni sporazumi i memorandumi o saradnji, otvorila je novo poglavlje u odnosima Srbije i Kine.

Od ekonomije i energetike, preko inovacija i veštačke inteligencije, do trgovine i turizma, dve zemlje su dodatno proširile okvir strateškog partnerstva. Dok zvanični deo posete naglašava političku i diplomatsku dimenziju, ostaje pitanje kakve konkretne efekte ovi dogovori mogu imati po srpsku privredu i ukupnu ekonomsku poziciju zemlje.

O tome i širem značaju posete za Srbiju govorili su za Kurir televiziju Stefan Srbljanović politikolog, Đorđe Ostojić finansijski savetnik i Bojan Stanić, Privredna komora Srbije.

Srbija je za Kinu pouzdan partner u vremenu globalnih previranja i tranzicija

Govoreći o ceremonijalnom dočeku predsednika Aleksandra Vučića u Pekingu i uručenju "Ordena prijateljstva", kojim ga je odlikovao kineski predsednik Si Đinping, Stefan Srbljanović, politikolog, ocenio je da sve to treba posmatrati u širem kontekstu savremenih međunarodnih odnosa i promena u globalnoj politici.

Dodao je da živimo u vremenu sve izraženijih svetskih turbulencija - od rata u Ukrajini i sukoba na Bliskom istoku, do trgovinskog nadmetanja između Sjedinjenih Američkih Država i Kine - kao i procesa postepenog prelaska iz unipolarnog u multipolarni svet. U tom okviru, kako je naveo, Srbija se pozicionirala kao pouzdan partner Pekinga.

- Mi jesmo neuporedivo manji i po tržištu i po broju stanovnika u odnosu na velike aktere poput Evropske unije ili Kine, ali Srbija ima specifičnu geopolitičku poziciju. Nalazimo se na prostoru koji je važan i za ‘Pojas i put’ i kao svojevrsno predsoblje Evropske unije iz perspektive Kine - istakao je Srbljanović.

On je naglasio da je značaj Srbije za Kinu i politički i simbolički, jer odnosi nisu samo ekonomski, već i dugoročno partnerski.

- Postoji kontinuitet u odnosima koji nadilazi trenutne okolnosti. Srbija je zemlja koja, iako kandidat za članstvo u EU i van NATO-a, zauzima mesto koje Kina vidi kao stabilno i pouzdano u regionu Balkana - dodao je.

Prema njegovim rečima, upravo ta kombinacija političke pozicije i kontinuiteta odnosa čini da Srbija za Kinu ima značaj koji prevazilazi njenu objektivnu veličinu.

- Nije to samo pitanje ekonomije ili brojeva, već i poverenja i onoga što bi kineska strana nazvala prijateljstvom - zaključio je Srbljanović.

Stefan Srbljanović politikolog

Kako sporazume pretvoriti u višu tehnološku vrednost

Govoreći o ekonomskim efektima posete i potpisanim sporazumima između Srbije i Kine, finansijski savetnik Đorđe Ostojić ocenio je da diplomatski okvir ima funkciju otvaranja prostora, dok je na privredi da taj prostor konkretno iskoristi.

Kako je istakao, Srbija trenutno u izvozu i dalje dominantno oslanja na sirovine i proizvode niže faze prerade, poput bakra i rudarskih sirovina, što je slučaj i u saradnji sa kineskim kompanijama koje su već prisutne na domaćem tržištu.

- Ta protokolarna funkcija zapravo je da otvori vrata, ali na privredi i privrednicima je da kroz ta vrata prođu. U ovom trenutku u izvozu Srbije dominiraju bakar i rude bakra, što je, paradoksalno, deo lanca koji je već povezan sa kineskim investicijama - naveo je Ostojić.

On je ocenio da bi ključni efekat novih sporazuma trebalo da bude promena strukture izvoza, odnosno prelazak ka tehnološki složenijim proizvodima sa većom dodatom vrednošću.

- U interesu Srbije je da krene ka proizvodnji tehnološki naprednijih proizvoda, koje ćemo izvoziti ili na tržište Evropske unije, kao najvećeg partnera, ili na kinesko tržište. Jer, u međunarodnoj trgovini važi pravilo da zemlje koje izvoze sirovine imaju slabiju pregovaračku i ekonomsku poziciju - istakao je on.

Ostojić je dodao da saradnja sa Kinom već pokazuje brži rast u odnosu na pojedine tradicionalne partnere, ali da Srbija mora pažljivo da balansira svoje ekonomske odnose.

- Naš najveći spoljnotrgovinski partner i dalje je Evropska unija, ali se saradnja sa Kinom ubrzano razvija. Ključno je da Srbija zadrži poziciju zemlje koja može da sarađuje i sa Istokom i sa Zapadom - zaključio je Ostojić.

Đorđe Ostojić finansijski savetnik

Sporazumi sa Kinom i izazov uključivanja domaće privrede u globalne lance

Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije ocenio je da je suština potpisanih sporazuma sa Kinom u tome da se postojeći okvir pretoči u konkretne šanse za domaću privredu, pre svega kroz jače uključivanje srpskih kompanija u globalne lance snabdevanja.

Kako je naveo, najveći efekat se očekuje od produbljene saradnje u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini, ali je upozorio da ulazak na kinesko tržište ostaje složen i zahtevan proces.

- Najviše očekujemo od sporazuma o slobodnoj trgovini, jer on otvara prostor da se naše firme bolje pozicioniraju na kineskom tržištu - rekao je Stanić.

On je istakao da i dalje dominira izvoz sirovina, pre svega bakra, dok je promena izvozne strukture ka proizvodima više dodate vrednosti još uvek ograničena.

Prema njegovim rečima, ključni izazov je veće uključivanje malih i srednjih preduzeća u lance snabdevanja velikih kineskih sistema, kao i jačanje izvoza usluga, posebno u IT sektoru i digitalnoj ekonomiji.

- Srbija ima šansu da poboljša razmenu usluga i iskoristi potencijal u digitalnim industrijama - zaključio je Stanić.

Bojan Stanić, Privredna komora Srbije.

Poseta Pekingu i potpisani sporazumi otvaraju širok okvir saradnje između Srbije i Kine, ali će njihov stvarni efekat zavisiti od toga koliko će domaća privreda uspeti da iskoristi nove mogućnosti, posebno u izvozu, tehnologijama i uključivanju u globalne lance snabdevanja.

