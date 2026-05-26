Skandalozni nastupi direktora Centra za praktičnu politiku Dragana Popovića, u kojima opravdava nasilje, još jedan je primer koji jasnije pokazuje izvitoperen poredak onih koji se formalno zalažu za osnaživanje građanskih vrednosti u našem društvu. Nasilne scene nakon skupa u subotu na beogradskom trgu Slavija bile su povod da se Popović pojavi u medijima koji podržavju blokadere i podmetne javnosti svoje tumačenje da je u atmosferi velikih okupljanja "normalno" da dođe do incidenata, kako je to tvrdio na N1.

Politički aktivizam Popovića i njemu sličnih zamaskiran je veštački stvorenom intelektualnom aurom kvazi neutralnog posmatrača i tumača događaja. Popović može biti sve, samo ne neutralan komenator.

Dovoljno je da se njegova prava uloga i preuzet zadatak objasni kroz prizmu funkcionisanja civilnog društva u Srbiji, o čemu je Kurir više puta pisao. Direktor Centra za praktičnu politiku nije nimalo slučajno prisutan u medijima koji podržavaju blokadere, niti je beznačajno što su iste aktivnosti preuzele i Građanske inicijative, organizacija koju vodi njegova supruga Maja Stojanović. Ovakva povezanost otvara pitanje koncentracije uticaja unutar dela NVO scene i njenog preplitanja sa medijskim i političkim diskursom.

Kurir je u više navrata upozoravao kako pojedine organizacije grubo izlaze iz domena građanskog aktivizma i postaju i akteri koji učestvuju u oblikovanju političkih narativa i javnih kampanja. U tom kontekstu, Centar za praktičnu politiku i Građanske inicijative, odnosno bračni par Popović-Stojanović treba posmatrati kao deo šire mreže organizacija koje imaju značajan uticaj na javnu agendu i međunarodne donatorske tokove.

Ovaj dvojac zapravo vedri i oblači NVO sektorom u Srbiji. Veliki deo novca stranih donacija dolazi do organizacija iz Srbije zpravo preko njih. Ključ po kojem se usmeravaju donacije nije ništa drugo nego politička agenda koju imaju Dragan Popović i Maja Stojanović. Moć koju imaju u civilnom sektoru proizilazi i iz činjenice da su Centar za praktičnu politiku i Građanske inicijative habovi za stvaranje novih nevladinih organoizacija koje se kreiraju po političkim kriterijumima i predstavljaju deo infrastrukture za parapolitičko delovanje.