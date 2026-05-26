Da li odnosi Srbije i Kine danas prevazilaze klasičnu ekonomsku saradnju i prerastaju u strateško partnerstvo zasnovano na tehnologiji, investicijama i dugoročnim interesima, za "Puls Srbije", govorio je dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

- Ova medalja koju je predsednik Aleksandar Vučić dobio možda formalno pripada njemu, ali je rezultat svih napora koje smo godinama ulagali kako bismo približili zajedničke interese Srbije i Kine. To se ne vidi samo kroz simbolično uručenje najvišeg kineskog priznanja jednom stranom državljaninu, već i kroz projekte koji su najavljeni i koji bi trebalo da budu realizovani u narednim godinama. Deo dogovora je već predstavljen javnosti, dok se o nekim stvarima još ne govori otvoreno, ali je jasno da je reč o velikom iskoraku i temelju za buduću saradnju - rekao je Miletić.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

Kina Srbiju vidi kao važnog i dugoročnog partnera

Miletić smatra da poruke koje dolaze iz Pekinga pokazuju da Kina sa Srbijom gradi odnos zasnovan na dugoročnoj saradnji i međusobnom uvažavanju interesa.

- Predsednik Si Đinping posebno ističe zajedničku budućnost, a poruka Kine je da će, ukoliko Kina napreduje, napredovati i njeni partneri. Kina je danas globalna sila, bilo da je neko vidi kao prvu ili drugu ekonomsku silu sveta, i to je činjenica koju treba imati u vidu. Kada je reč o odnosu prema manjim državama, Kina pokazuje primer kako bi savremeni međunarodni odnosi trebalo da izgledaju. Ne pravi razliku na osnovu veličine zemlje ili broja stanovnika, već se fokusira na kvalitet saradnje i međusobno uvažavanje interesa.

Kako je ocenio, odnosi Srbije i Kine ulaze u novu fazu saradnje, koja bi osim infrastrukturnih projekata mogla da obuhvati i razvoj visokih tehnologija i savremene industrije.

- Mislim da Kina svojim potezima jasno pokazuje da je Srbija njen izbor u Evropi. Zbog svoje snage i uticaja, Kina može da bira partnere, a nivo saradnje koji danas ima sa Srbijom poželele bi mnoge države. Pored infrastrukturnih projekata, autoputeva, mostova i železnice, sada se otvara prostor za saradnju u oblastima veštačke inteligencije, robotike, naučnih istraživanja i visokih tehnologija. Pominju se i mogućnosti dolaska savremenih industrijskih i tehnoloških kompanija, poput potencijalne fabrike kompanije "Šaomi" u Beogradu.

- Pokazalo se da se dogovori između Srbije i Kine uglavnom i realizuju, zbog čega Srbija danas ima privilegovanu poziciju kada je reč o saradnji sa Kinom. Ta saradnja se više ne zasniva samo na kreditima i infrastrukturnim projektima, već prerasta u tehnološki transfer i strateško partnerstvo. Srbija se pokazala kao kredibilan partner koji ispunjava dogovoreno, a upravo je to omogućilo da se odnosi podignu na viši nivo, uz međusobno poštovanje interesa obe strane - za "Puls Srbije", zaključio je Miletić.

SRBIJA I KINA U NOVOJ FAZI ODNOSA! Miletić za Kurir televiziju: "Nivo saradnje koji Kina danas ima sa Srbijom poželele bi mnoge države"

