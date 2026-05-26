O specijalnim predsedničkim vozilima koja predstavljaju spoj luksuza, visoke tehnologije i maksimalnog nivoa zaštite za Kurir televiziju govorio je automobilista Čedomir Brkić, ističući da se u toj oblasti vodi svojevrsna tehnološka trka velikih sila.

- Ovo je automobil koji se ubraja među najimpresivnijim vozilima na svetu i na prvi pogled deluje jednostavno, gotovo klasično, bez modernih linija, zbog čega podseća na oldtajmer, ali zapravo krije izuzetno kompleksnu konstrukciju i visoku tehnologiju. Reč je o vozilu dužine oko 5.555 mm, koje se povezuje sa kineskom tradicijom i simbolikom, a poznato je i po nazivu "Crvena zastava", što je ime koje Kina često koristi za svoje prestižne modele - rekao je Brkić.

Misterija bezbednosnih karakteristika i visok nivo zaštite

Automobil se, kako kaže, proizvodi u različitim verzijama, uključujući V8, V12 i biturbo motore, a njegova cena dostiže od 800.000 do milion dolara.

- O ovom vozilu se, za razliku od drugih predsedničkih automobila, vrlo malo zna, posebno kada je reč o bezbednosnim karakteristikama i stepenu zaštite. Upravo taj segment izaziva najviše interesovanja, jer se smatra da spada među najbezbednijim vozilima na svetu, namenjena zaštiti visokih državnih zvaničnika.

- Poređenja radi, i drugi svetski lideri koriste specijalno modifikovana vozila na bazi kamionskih šasija, teška i po nekoliko tona, sa izuzetno ojačanim oklopom i naprednim sistemima zaštite, uključujući otpornost na različite vrste napada. U njima se, između ostalog, nalaze i sistemi za hitne medicinske intervencije. Sve to pokazuje da se u ovom segmentu razvija prava tehnološka "trka" među velikim silama, gde su bezbednost, inženjering i prestiž jednako važni elementi. Vozila te klase teška su i do devet tona, sa ojačanim konstrukcijama i specijalnim materijalima najnovije generacije, zbog čega ih često nazivaju i "zverima" na točkovima.

