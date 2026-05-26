DANICA VUČENIĆ U ŠOKU KAKO VUČIĆ IGRA PARTIJU ŠAHA U GLOBALNOM HAOSU: "Kina 2. partner Srbije, približavanje Americi, sa EU poboljšanje odnosa" (VIDEO)
Blokaderska voditeljka Danica Vučenić ne može da se načudi tome kako predsednik Srbije Aleksandar Vučić igra partiju šaha u globalnom haosu i balansira između velikih sila, gradeći dobre odnose sa svima.
Naime, osvrnuvši se na spoljnopolitički kontekst u kom se Srbija nalazi, konstatovala je da se on može sagledati kroz istovremeno održavanje odličnih odnosa sa Kinom, poboljšavanje odnosa sa Evropskom unijom i istovremeno približavaje Sjedinjenim Američkim Državama.
- I sad, hajde ovako da to nekako smestimo u spoljnopolitički kontekst u kom se nalazi Srbija, ako je to moguće uopšte učiniti. Kina je drugi spoljnotrgovinski partner Srbije. 61% naoružanja, to su makar neki podaci kojima se operiše u našoj javnosti, dolazi ovde iz Kine. Vučić nije u sjajnim odnosima u ovom trenutku sa Briselom, što ne znači da ponovo neće biti, i da je uskoro na samit Evropska unija – Zapadni Balkan, pokušava da priđe Americi - konstatovala je voditeljka.
Ovim je praktično potvrdila to da predsednik Aleksandar Vučić vodi odličnu politiku balansiranja između velikih sila u globalno složenim okolnostima.
Kurir.rs