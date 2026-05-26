Stefan Vladisavljev, politikolog, naglasio je tokom uključenja u program blokaderske N1 važnost istorijske posete srpskog predsednika Aleksandra Vučića Kini.

- Sve to uzeto, vama je negde Kina najstabilniji kanal komunikacije i zbog toga ovakve posete se smatraju izuzetno važnim iz pozicije onog ko na te posete ide, zato što vi čuvate ono što vam u ovom trenutku daje neku neku vrstu stabilnosti, a čuli smo i izjave danas da mi zapravo imamo prilično prilično veliki udeo kineskog uticaja u našoj ekonomiji. A sad, samo da sklonimo imena i da budemo agnostični prema državama na jedan momenat, zamislite da ostanete iz bilo kog razloga bez toga preko noći. Ko god da je na vlasti i šta god da je u pitanju, to bi bilo izuzetno komplikovano za našu državu! - rekao je Vladisavljev.

Prethodno se vpditeljka Danica Vučenić nije mogla načuditi tome kako predsednik Srbije Aleksandar Vučić igra partiju šaha u globalnom haosu i balansira između velikih sila, gradeći dobre odnose sa svima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u nastavku posete Kini održao predavanje na Univerzitetu Đinghua, obišao je Muzej Komunističke partije Kine i fabriku "Šaomi", te razgovarao s predstavnicima više kompanija i banaka: čeličane HBIS, Kineske banke (Bank of China), Kineske nacionalne nuklearne korporacije (CNNC) i fabrike ARIDGE.

Predsednik Srbije izjavio je da se nada da će makar deo kineskih kompanija koje je tokom posete Kine pozvao da dođu u Srbiju to i učiniti i dodao da bi se time unapredili i svi kapaciteti u našoj zemlji.

- Ja sam ovde došao da se borim za Srbiju i za građane Srbije, da se borim za nove investicije.Nikada se nisam borio za sebe. Borim se za građane Srbije, borim se za ljude koji razumeju gde je budućnost, koji razumeju šta je budućnost, i to je ono što radim - poručio je predsednik.