VULIN SA LAVROVOM U MOSKVI: Razgovarali o aktuelnoj političkoj i bezbednosnoj situaciji na Balkanu i geopolitičkim izazovima sa kojima se suočava savremeni svet
Aleksandar Vulin se prvog dana boravka u Moskvi, gde učestvuje na prvom Međunarodnom forumu o bezbednosti, sastao sa ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejom Lavrovom.
Vulin i Lavrov su razgovarali o aktuelnoj političkoj i bezbednosnoj situaciji na Balkanu i geopolitičkim izazovima sa kojima se suočava savremeni svet.
Vulin je istakao da je Deklaracija o multipolarnom svetu, koju su nedavno potpisali predsednici Ruske Federacije i NR Kine Vladimir Putin i Si Djinping, temelj nove svetske bezbednosne arhitekture i ključan korak ka uspostavljanju pravednijeg svetskog poretka zasnovanog na suverenitetu država i poštovanju medjunarodnog prava.
Dodao je da Srbi i Rusi nemaju ni jedan nesporazum i različit pogled na svet u kome živimo i to ne može da promeni ni jedna pretnja ili ucena.
Vulin je naglasio i da je Srbija slobodna zemlja koja, uprkos medjunarodnim pritiscima, nije i neće uvesti sankcije Ruskoj Federaciji dodajući da je politika izolacije Moskve doživela poraz i pokazala se kao glupa.
Vulin je izrazio zahvalnost Ruskoj Federaciji i ministru Lavrovu lično na doslednom i principijelnom stavu u pogledu očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, kao i na pruženoj podršci srpskom narodu u međunarodnim forumima i organizacijama.