PREDSEDNIK VLADE ĐURO MACUT ČESTITAO KURBAN-BAJRAM: Poruka mira, solidarnosti i zajedništva
Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut je čestitku povodom Kurban-bajramauputio Rijasetu islamske zajednice Srbije, glavnom muftiji i predsedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, kao i svim vernicima islamske veroispovesti.
"U ime Vlade Republike Srbije i u svoje ime čestitam vam Kurban-bajram, jedan od najznačajnijih praznika u islamskoj tradiciji, uz želju da praznične dane provedete u zdravlju i miru, okruženi porodicom i bližnjima", piše u čestitiki.
Istakao je: "Kurban-bajram nas podseća na važnost solidarnosti, međusobnog poštovanja, dobročinstva i požrtvovanosti, koji su stubovi svakog snažnog i složnog društva".
"Uveren sam da ćemo zajedničkim delovanjem nastaviti da jačamo duh zajedništva, uvažavanja različitosti i međusobne podrške, na dobrobit svih građana naše zemlje", zaključio je Macut.
