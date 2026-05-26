Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut je čestitku povodom Kurban-bajramauputio Rijasetu islamske zajednice Srbije, glavnom muftiji i predsedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, kao i svim vernicima islamske veroispovesti.

"U ime Vlade Republike Srbije i u svoje ime čestitam vam Kurban-bajram, jedan od najznačajnijih praznika u islamskoj tradiciji, uz želju da praznične dane provedete u zdravlju i miru, okruženi porodicom i bližnjima", piše u čestitiki.

Istakao je: "Kurban-bajram nas podseća na važnost solidarnosti, međusobnog poštovanja, dobročinstva i požrtvovanosti, koji su stubovi svakog snažnog i složnog društva".

"Uveren sam da ćemo zajedničkim delovanjem nastaviti da jačamo duh zajedništva, uvažavanja različitosti i međusobne podrške, na dobrobit svih građana naše zemlje", zaključio je Macut.

Kurir.rs/Beta

