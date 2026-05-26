Naglašava da naše dve zemlje imaju mnogo prostora za unapređenje saradnje, posebno u oblastima ekonomije, saobraćaja i evropskih integracija.

Kakav je potencijal za jačanje saradnje između Srbije i Ukrajine, od ekonomije i trgovine do infrastrukturnog povezivanja?

- Evropska unija u tom procesu predstavlja prirodno mesto za približavanje dve zemlje, i Srbija i Ukrajina dele evropske aspiracije, zbog čega je veoma prirodno da usklađujemo svoje aktivnosti. Nažalost, rat i ruska agresija uništili su staru formulu i stari pristup u kojem su reforme i ekonomija bili na prvom mestu. Nakon početka rata i rastuće geopolitičke konkurencije, politička, geopolitička i bezbednosna pitanja postala su mnogo važnija nego pre 10 ili 12 godina. U tom kontekstu, proces proširenja više nije samo širenje pravnog, humanitarnog i ekonomskog prostora evropskih zemalja dalje ka istoku i jugu. To je danas proces stabilizacije i jačanja bezbednosti zemalja koje su susedi Evropske unije, ali i same Evropske unije u celini - rekao je Aleksandar Litvinenko.

"Srbija je suverena država sa bogatom državničkom tradicijom"

Ukrajina je za relativno kratko vreme sprovela brojne reforme. Koje lekcije iz tog procesa mogu biti važne za Srbiju? Šta biste poručili vladi Srbije?

- Ne mogu da dajem savete jer je Srbija suverena država sa veoma bogatom državničkom tradicijom. Mogu samo da podelim svoje iskustvo. Rekao bih da moramo da razumemo jednu stvar: potrebno je pronaći ravnotežu između politike zasnovane na vrednostima i pragmatičnog pristupa. Treba razumeti da je prvi razlog za evropske integracije razvoj zemlje, ali drugi razlog je nužnost i zaštita interesa države. Kako pronaći tu ravnotežu? To jeste moguće, ali je izuzetno težak posao koji nikada zapravo ne prestaje. Vidite da čak i zemlje koje su već članice Evropske unije nastavljaju da vode te borbe - rekao je Litvinenko.