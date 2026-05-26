Poseta delegacije Srbije Kini, predvođene predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ocenjena je kao jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih i ekonomskih događaja za Srbiju u poslednjih nekoliko godina. Tokom susreta sa kineskim predsednikom Si Đinping i državnim vrhom Kine potvrđeno je strateško partnerstvo dve zemlje, a otvorena su i nova pitanja saradnje u oblasti energetike, infrastrukture, trgovine, investicija i savremenih tehnologija.

Sagovornici emisije "Usijanje" na Kurir televiziji ocenili su da bi rezultati posete mogli dugoročno da utiču na privredni razvoj Srbije, ali i na njen geopolitički položaj između Istoka i Zapada.

Narodni poslanik SNS Nebojša Bakarec istakao je da je jedna od najvažnijih tema razgovora bila saradnja u oblasti energetike i nuklearnih tehnologija, posebno sa kineskom kompanijom China National Nuclear Corporation, koja razvija modularne nuklearne reaktore.

- Najznačajnija pragmatična stvar jesu razgovori u sferi energetike. Kina Srbiji nudi ozbiljna rešenja kada su u pitanju modularni reaktori i brzina njihove izgradnje - rekao je Bakarec.

Srbija najveći prijatelj Kine u Evropi

On smatra da je ključna politička poruka posete činjenica da je Srbija postala "najveći prijatelj Kine u Evropi", što, prema njegovim rečima, dodatno jača međunarodni položaj zemlje.

- Srbija je uporište Kine u Evropi i to nam daje mnogo veću geostratešku težinu kada razgovaramo i sa prijateljima i sa onima koji nam nisu naklonjeni - ocenio je Bakarec.

Dodao je da Kina, za razliku od zapadnih sila, prema Srbiji nastupa bez ucena i političkih uslovljavanja, navodeći kao primere kineska ulaganja u RTB Bor, železaru u Smederevu, infrastrukturne projekte, železnicu, puteve i izgradnju EXPO kompleksa.

Prema njegovim rečima, tokom posete potpisana su 33 sporazuma i ugovora vredna najmanje milijardu evra, dok je delegacija Srbije održala sastanke sa najvišim kineskim zvaničnicima i predstavnicima ključnih državnih institucija.

"Kina je poželjan partner, posebno u oblasti tehnologije"

Sa druge strane, naučni saradnik Instituta za evropske studije Rajko Petrović ocenio je da Srbija mora pažljivo da balansira između saradnje sa Kinom i svojih evropskih integracija.

- Kina jeste respektabilan i poželjan partner, posebno u oblasti visokih tehnologija, veštačke inteligencije i infrastrukture, ali Srbija mora da vodi računa o činjenici da je njen spoljnopolitički prioritet članstvo u Evropskoj uniji - rekao je Petrović.

On je podsetio da su se odnosi između Evropske unije i Kine značajno promenili poslednjih godina, naročito nakon dolaska Donalda Trampa na vlast u SAD, kada su pojedine evropske zemlje počele intenzivnije da razvijaju ekonomske veze sa Pekingom.

Petrović je naglasio da Kina trenutno ima ogromnu ekonomsku moć, ali da još nije sposobna da u Evropi projektuje bezbednosni i politički uticaj kakav imaju Sjedinjene Američke Države i NATO.

"Kina je važan partner"

Predstavnik Centra za nacionalnu politiku Ljubomir Đurić upozorio je da ekonomska saradnja sa Kinom nosi i određene rizike, posebno kada je reč o velikim kreditima i infrastrukturnim projektima.

Kao primer naveo je Crnu Goru i kineski kredit za izgradnju auto-puta, koji je, kako tvrdi, doveo do ozbiljnog finansijskog opterećenja države.

- Ekonomski deo nikada nije potpuno izolovan od politike i bezbednosti. Kina je važan partner, ali Evropska unija i SAD ostaju ključna tržišta za kinesku ekonomiju, zbog čega postoji međusobna zavisnost - rekao je Đurić.

Sagovornici su saglasni da Srbija kroz saradnju sa Kinom pokušava da dodatno ojača svoju ekonomiju i međunarodnu poziciju, ali i da će dalji razvoj odnosa sa Pekingom pažljivo pratiti i Brisel i Vašington.