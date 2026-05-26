Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da "blokaderima ništa nije sveto" i dodao da im "ni životi ljudi nisu sveti".

Zamoljen da prokomentariše reči blokaderskog novinara Dušana Teleskovića u emisiji "Utiskak nedelje" na blokaderskoj televiziji N1, gde je rekao da je smrt studentkinje Filozofskof fakulteta "lični čin", Vučić je upitao:

"Moje pitanje za gospodina Teleskovića, za te što se prave mnogo pametni kad pređu na N1, Novi S ili RTS, samo da mi kaže kako on to zna? Je li on to gledao rezultate istrage? Bio je prisutan na uviđaju? Ima neke insajd informacije, koje niko od nas nema, pa on zna kako se dogodilo to ubistvo? Vrlo čudno, vrlo zanimljivo".

Vučić je potom rekao da "blokaderima ništa nije sveto".