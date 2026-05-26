VUČIĆ ČESTITAO KURBAN-BAJRAM: Iskreno želim da dani Bajrama donesu mir u sva srca i da toplina porodične bliskosti i duhovna snaga budu putokaz ka budućnosti
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Kurban-bajram Reisu-l-ulemi Islamske zajednice Srbije i glavnom muftiji i predsedniku mešihata Islamske zajednice u Srbiji, kao i svim vernicima islamske veroispovesti. U čestitki se kaže:
"Sa dubokim uvažavanjem najtoplije vam čestitam Kurban bajram, jedan od najvećih praznika islamske tradicije.
Snažna poruka koju ovaj praznik nosi predstavlja priliku da kao društvo zasnovano na pravdi, razumevanju i solidarnosti, istaknemo značaj zajedništva i odlučno, kao i do sada, marljivo i posvećeno radimo na razvoju naše zemlje.
Iskreno želim da dani Bajrama donesu mir u sva srca i da toplina porodične bliskosti i duhovna snaga budu putokaz ka budućnosti ispunjenoj napretkom i poštovanjem tradicije, vrlinama koje Republika Srbija brižno čuva kao svoje istinsko blago.
Neka snaga vere i blagostanje ispune vaše domove, a duh sloge doprinese putu ka stabilnoj i sigurnoj budućnosti. Želim da praznične dane provedete u duhovnoj ispunjenosti, deleći radost sa svojim porodicama, komšijama i prijateljima.
KURBAN BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!“