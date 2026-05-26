Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je iz Njujorka, da je u svetlu tekuće istorijske posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Narodnoj Republici Kini, Srbiji ukazana još jedna čast kada je reč o srpsko-kineskim odnosima.

"Danas u Njujorku delegacija Srbije učestvuje na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojim u ovom mesecu predsedava Narodna Republika Kina, na čiji poziv će se naša delegacija danas obratiti Savetu bezbednosti UN na tematskoj sednici posvećenoj principima Povelje UN, međunarodnog prava i očuvanja globalnog poretka zasnovanog na multilateralizmu", istakao je Đurić.

Kako je naglasio, za Srbiju je važna prilika da se njen glas u UN čuje, i to u najvišem telu te organizacije, posebno kada je reč o poštovanju principa teritorijalnog integriteta i suvereniteta koji znamo da je u slučaju naše zemlje ugrožen i više puta doveden u pitanje u poslednjim decenijama.

"Važno je i da, kao zemlja koja stoji čvrsto na principima koji su samu organizaciju UN profilisali u prethodnim decenijama kao forum za rešavanje konflikata, da naša zemlja u tom kontekstu jasno podigne svoj glas protiv ugrožavanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih država sveta, za poštovanje međunarodnog javnog prava, da podigne svoj glas protiv ratova, za stabilnost, za saradnju među državama. To su vrednosti za koje se Srbija zalaže", poručio je Đurić.

Šef srpske diplomatije najavio je da će delegacija koju predvodi sutra u Njujorku održati niz važnih sastanaka.

"Očekujem i susret sa ministrom spoljnih poslova Kine Vang Jiem što zaokružuje ukupnu sliku istorijske posete predsednika Vučića koja se odvijala i odvija se na više nivoa. Jedna je državna delegacija Srbije u Pekingu, zatim smo imali i stranačku posetu koju je predvodio predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, kao i ovi razgovori i susreti obraćanje Savetu bezbednosti ovde u Njujorku", istakao je Đurić.

Prema njegovim rečima, ovo je dobar dan za afirmaciju naše pozicije gde je međunarodno pravo važnije od partikularnih interesa, da je sila u međunarodnim odnosima neprihvatljiva, da je mir univerzalna vrednost na kojem počiva ekonomska stabilnost, napredak i bezbednost celog sveta.