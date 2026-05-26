Ministar odbrane Bratislav Gašić čestitao je Kurban bajram pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije islamske veroispovesti, poželevši im mir, zdravlje i porodično blagostanje
Čestitka
MINISTAR GAŠIĆ ČESTITAO KURBAN-BAJRAM: "Neka praznik donese mir, zdravlje i blagostanje"
Ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je povodom Kurban bajrama čestitku pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije islamske veroispovesti, u kojoj se kaže:
- Povodom velikog islamskog praznika Kurban bajrama, svim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji slave ovaj praznik upućujem iskrene čestitke.
Neka duhovne vrednosti ovog praznika — humanost, požrtvovanost, solidarnost i zajedništvo — ispune srca i donesu radost u domove svih vernika.
Uz želje da praznik provedete u dobrom zdravlju, radosti, porodičnom blagostanju i svakom Božjem blagoslovu,
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN! - navodi se u saopštenju.
