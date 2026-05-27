Predsednika Vučića su dočekali zvaničnici provincije Džeđijang i rukovodstvo kompanije, a pored njih i pet robota koji su mu poželeli dobrodošlicu i odigrali tradicionalno srpsko kolo “Moravac”.

- U impresivnom inovacionom centru kompanije Mint (Minth) videli smo kako inteligencija gradi budućnost, a radost pokreće svet. Predstavili su nam sve, od sklapanja robota do njihove neverovatne primene u svakodnevnom životu, industriji, ali i zabavi.

- Kada sam video robote kako igraju naše kolo Moravac, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar nauke i mašina, već i razumevanja tradicije i duha jednog naroda. Priznajem, igraju bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspeo da pronađem nekoga ko može da mi parira u istrajnosti na poslu. Ne traže pauzu, ne žale se na radno vreme i ne pitaju za slobodan vikend.

- Raduje me što, zahvaljujući našim kineskim prijateljima i partnerima, ovakve tehnologije uskoro dolaze i u Srbiju. To predstavlja jednu potpuno novu razvojnu energiju za našu zemlju. Ako su roboti već naučili da igraju Moravac, siguran sam da ćemo zajedno naučiti i kako da gradimo još uspešniju, moderniju i snažniju Srbiju, poručio je predsednik Vučić u obilasku inovacionog centra fabrike Mint.

Četvrti dan posete

Tokom četvrtog dana posete Kini, predsednik Vučić boravi u gradu Đasing, obilaskom inovacionog centra kompanije Mint - “Mint Future Factory”.

Vučića su dočekali Džang Jenjun, zamenik guvernera Džeđijang provincije, Čen Vei partijski sekretar KPK grada Đasinga, Vang Hovei zamenik generalnog direktora Odelenja za spoljne poslove Džeđijang provincije, Čin Ronghua osnivač kompanije Mint, Vei Čin Lien, predsedavajuća kompanije Mint, Den Taihua predsedavajući kompanije Agibot i Danijel Ćiang zamenik predsedavajućeg kompanije Agibot.

Potom je obišao liniju za proizvodnju robota, razvojnog i centra za obuku za robotiku. U posebnom delu se nalazi paviljon posvećen Srbiji, ali i deo gde je izloženo sve što pravi Mint kompanija.

U sedištu kompanije u Đasingu mogu se videti zastave Srbije i Kine, ali i poruka da počinje novo poglavlje saradnje.

Takođe, predsednik Vučić odrzaće sastanak sa rukovodstvom kompanije.

Mint je vodeći svetski dobavljač spoljašnjih automobilskih dekorativnih delova i strukturnih komponenti karoserije, koja godinama uspešno posluje u Srbiji.

Kompanija poznata po tome što direktno snabdeva automobilsko tržište u više od 30 zemalja sveta, pokrivajući oko 80 odsto globalnog tržišta automobilske industrije Srbiju je izabrala za ključnu tačku poslovanja u Evropi.

U našoj zemlji Mint posluje od 2018. godine i od tada je investirao i izgradio dva velika industrijska parka u Loznici i Šapcu, sa ukupnim ulaganjima većim od 700 miliona evra i više od 3.300 zaposlenih.

Prema najavama, planirano je dalje širenje poslovanja i u drugim gradovima Srbije.

Upravo se dolazak ove grupacije u Srbiju uzima kao konkretni rezultat ličnog prijateljstva predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Kine Si Đinpinga, a kako kažu iz te kompanije, njihovo poslovanje u Srbiji ojačalo je i ekonomsku saradnju Beograda i Pekinga, jer su iz Srbije poslali poruku o dobrom poslovnom okruženju.

Roboti psi i roboti koji sređuju i održavaju kuće

U njihovom sedištu u Đasingu, a u saradnji sa Agibotom, Mint razvija više vrsta robota od robota pasa, onih koji pomažu u sređivanju kuće do humanoidnih robota nove generacije.

Inače, kompanija zapošljava više od 22.331 radnika širom sveta, poseduje četiri glavne proizvodne linije, 77 fabrika i kancelarija, a njeno poslovanje obuhvata 14 zemalja na tri kontinenta.

Kako su izgledala prethodna tri dana zvanične posete Kini

Vučić se juče sastao sa predstavnicima kompanija HBIS, Banka Kine, CNNC i ARIDGE u Pekingu sa kojima je razgovarao o mogućnostima saradnje i projektima u kojima bi mogli da učestvuju.

On je obišao i fabriku Šaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini.

Vučić boravi u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, na poziv predsednika Kine Si Đinpinga sa kojim je u ponedeljak razgovarao.

Predsednik Srbije odlikovan je i Ordenom prijateljstva (Medalja prijateljstva), najvišim odlikovanjem u Kini koje može da dobije jedan strani državljanin.