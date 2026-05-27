Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, četvrtog dana zvanične posete Kini, obišao je i Kinesko-srpski omladinski kulturni centar.

- Ponosan na naše mlade ljude koji će znanje i veštine koje stiču u Kini moći da ulože u budućnost naše zemlje. Nikolina, Luka i Ivan su među onima koji sa mnogo strasti uče, kako bi u Srbiju doneli znanje i doprineli njenom razvoju.

- Vrhunsko znanje stiču u vodećim kompanijama, univerzitetima i kulturnim centrima, na predavanjima, u fabrikama i susretima sa kineskim studentima i predstavnicima kompanija.

Jedva čekamo da se vrate i da primene sve što su naučili. Njihov trud i nasmejana lica govore mi da Srbija na njih može da računa i da radimo pravu stvar, poručio je predsednik Vučić u obilasku Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra.

Predsednik Vučić posetio je danas kinesko-srpski omladinski kulturni centar u Đasingu, koji se nalazi u sklopu Mint kompanije.

Tu se trenutno nalazi 33 studenata iz cele Srbije, a plan je da ovde bude 500 studenata iz Srbije.

Njega su dočekali Čin Ronghua osnivač kompanije Mint i Vei Čin Lien, predsedavajuća kompanije Mint, kao i studenti iz Srbije koji tu borave od 19. do 31. juna.

