Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kini, sastao se danas u Đasingu sa investitorima iz te zemlje koji su zainteresovani za ulaganje u Srbiju a potom prisustvovao svečanom otvaranju Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra.

1/16 Vidi galeriju Vučić na svečanom otvaranju Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra Foto: TV Pink Printscreen

Obraćanje Vučića iz Đasinga na otvaranju Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra

- Primio sam Orden od predsednika Šija, nije bilo ponosnijeg i srećnijeg čoveka od mene, a danas sam video kako to to prijateljstvo izgleda praktično. Bio sam zainteresovan za sve što sam video jer to u mojoj zemlji ne postoji, rekao je Vučić.

- Sve će ovo biti u Srbiji za dva meseca!, poručio je Vučić rekavši da je juče razgovarao sa 4 investitora, danas sa 14, a sutra sa još 5.

- Kad vidim kakva Kinezi čuda prave kako da ne budem srećan, kad vidim da to može da se proizvodi i u Srbiji, rekao je Vučić na otvaranju Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra u kojem će se obučavati i boraviti mladi ljudi iz Srbije.

Vučića je posebno oduševila kineska inovacija za proizvodnju struje koja omogućava da struje ima i tamo gde ne postoji, posebno što je potreba za strujom iz godine u godinu sve veća i biće još veća u budućnosti.

- Kinezi su pronašli lek i za to, rekao je Vučić u govoru na svečanom otvaranju Centra.

- Hvala što ste obezbedili ove veličanstvene prostorije, ovaj hotel, rekao je Vučić govoreći o fantastičnom prostoru sa terenima, bazenom, zelenilom gde će boraviti naši mladi ljudi kojih bi svake godine trebalo da bude 500 na tom mestu.

1/3 Vidi galeriju Vučić u Kinesko-srpskom omladinskom kulturnom centru Foto: Kurir, Budućnost Srbije Instagram Printscreen

Vučić je obišao danas inovacioni centar kompanije Mint, a tom prilikom je najavio da će se u Srbiji za manje od dva meseca proizvoditi humanoidni roboti i istakao da će Srbija biti prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi takve robote.

03:41 Vučić u Kinesko-srpskom omladinskom kulturnom centru Izvor: Kurir

U Đasinu, tokom četvrtog dana zvanične posete Kini, Vučić je tokom obilaska kazao da je cena rada mnogo niža preko robota nego kada u najrazvijenijim zemljama Evrope zaista zaposle radnike.

00:40 Vučić u Kini: Roboti igrali srpsko kolo Moravac Izvor: Kurir

"Neverovatno je šta smo videli ovde i ove humanoidne robote, ali i ove robo-dogove. Humanoidni roboti su 55 kilograma teški, 173 su visine, dakle visine i težine prosečnog Kineza i prosečnog čoveka. I njihovog Brus Lija, kada mu stavite kapu, obučete jaknu i sve drugo, onda vidite da nema razlike, da u stvari vidite pravog čoveka. Tako da, jasno vam je kako to sve u stvarnom svetu može da izgleda", rekao je Vučić.

Naveo je da roboti još uče i da će biti spremni i da spremaju doručak, da rade domaće zadatke sa decom, da se igraju sa decom.

"Oni još uče, još treniraju. I to ćemo sve da proizvodimo u Srbiji za manje od dva meseca", istakao je predsednik.

Humanoidni roboti su zaigrali srpsko kolo "Moravac", a Vučić je naveo da je siguran da ako su roboti već naučili da igraju "Moravac", da će zajedno naučiti i kako da grade još uspešniju, moderniju i snažniju Srbiju.

03:45 Vučić u Mintu: Roboti igrali Moravac i pozdravili ga na srpskom Izvor: Kurir