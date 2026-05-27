VUČIĆ NA OTVARANJU KINESKO-SRPSKOG OMLADINSKOG CENTRA: Kad vidim kakva Kinezi čuda prave kako da ne budem srećan! Sve će ovo biti u Srbiji za dva meseca (FOTO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kini, sastao se danas u Đasingu sa investitorima iz te zemlje koji su zainteresovani za ulaganje u Srbiju a potom prisustvovao svečanom otvaranju Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra.
Obraćanje Vučića iz Đasinga na otvaranju Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra
- Primio sam Orden od predsednika Šija, nije bilo ponosnijeg i srećnijeg čoveka od mene, a danas sam video kako to to prijateljstvo izgleda praktično. Bio sam zainteresovan za sve što sam video jer to u mojoj zemlji ne postoji, rekao je Vučić.
- Sve će ovo biti u Srbiji za dva meseca!, poručio je Vučić rekavši da je juče razgovarao sa 4 investitora, danas sa 14, a sutra sa još 5.
- Kad vidim kakva Kinezi čuda prave kako da ne budem srećan, kad vidim da to može da se proizvodi i u Srbiji, rekao je Vučić na otvaranju Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra u kojem će se obučavati i boraviti mladi ljudi iz Srbije.
Vučića je posebno oduševila kineska inovacija za proizvodnju struje koja omogućava da struje ima i tamo gde ne postoji, posebno što je potreba za strujom iz godine u godinu sve veća i biće još veća u budućnosti.
- Kinezi su pronašli lek i za to, rekao je Vučić u govoru na svečanom otvaranju Centra.
- Hvala što ste obezbedili ove veličanstvene prostorije, ovaj hotel, rekao je Vučić govoreći o fantastičnom prostoru sa terenima, bazenom, zelenilom gde će boraviti naši mladi ljudi kojih bi svake godine trebalo da bude 500 na tom mestu.
Vučić je obišao danas inovacioni centar kompanije Mint, a tom prilikom je najavio da će se u Srbiji za manje od dva meseca proizvoditi humanoidni roboti i istakao da će Srbija biti prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi takve robote.
U Đasinu, tokom četvrtog dana zvanične posete Kini, Vučić je tokom obilaska kazao da je cena rada mnogo niža preko robota nego kada u najrazvijenijim zemljama Evrope zaista zaposle radnike.
"Neverovatno je šta smo videli ovde i ove humanoidne robote, ali i ove robo-dogove. Humanoidni roboti su 55 kilograma teški, 173 su visine, dakle visine i težine prosečnog Kineza i prosečnog čoveka. I njihovog Brus Lija, kada mu stavite kapu, obučete jaknu i sve drugo, onda vidite da nema razlike, da u stvari vidite pravog čoveka. Tako da, jasno vam je kako to sve u stvarnom svetu može da izgleda", rekao je Vučić.
Naveo je da roboti još uče i da će biti spremni i da spremaju doručak, da rade domaće zadatke sa decom, da se igraju sa decom.
"Oni još uče, još treniraju. I to ćemo sve da proizvodimo u Srbiji za manje od dva meseca", istakao je predsednik.
Humanoidni roboti su zaigrali srpsko kolo "Moravac", a Vučić je naveo da je siguran da ako su roboti već naučili da igraju "Moravac", da će zajedno naučiti i kako da grade još uspešniju, moderniju i snažniju Srbiju.
Kurir.rs