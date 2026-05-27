Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je danas Kurban-bajram Reisu-l-ulemi Islamske zajednice Srbije i glavnom muftiji i predsedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, kao i svim vernicima islamske veroispovesti.

- Povodom Kurban-bajrama, praznika koji nas uči vrednostima vere, žrtve, solidarnosti i brige za druge, upućujem vam iskrene čestitke sa željom da praznične dane provedete u miru, zdravlju i radosti - napisao je Dačić u čestitki, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako je istakao, Kurban-bajram nas podseća da su najveća snaga svakog čoveka dobrota koju deli, ruka koju pruža drugome i ljubav koju čuva u krugu porodice i među bližnjima.

- Upravo u vremenima velikih izazova, vrednosti međusobnog poštovanja, razumevanja i zajedništva postaju temelj na kojem gradimo poverenje i sigurniju budućnost za sve - poručio je Dačić, uz želju da svi koji slave ovaj praznik praznične dane provedu okruženi svojim najmilijima, u domu ispunjenom mirom, blagostanjem i radošću.

Ne propustitePolitikaDAČIĆ SE SASTAO SA MINISTROM UNUTRAŠNJIH POSLOVA SINGAPURA: Bilateralni odnosi naših zemalja dobri i prijateljski, MUP zainteresovan za unapređenje saradnje
05.jpg
PolitikaDAČIĆ POVODOM PROTIVPRAVNOG PRIVOĐENJA PETORO SRBA NA KIM: Svi koji su doprineli ovom privođenju biće gonjeni i sankcionisani u skladu sa zakonima Srbije
Aleksandar Vučić Ivica Dačić (10).jpeg
PolitikaMUP SE HITNO OGLASIO, NAJOŠTRIJE DEMANTUJU IZMIŠLJOTINE! Ministar Dačić nije u bolnici, obavlja redovne dužnosti: On je doneo odluku o smeni Veselina Milića
xxx01 Beta .jpg
Politika"OVO JE VELIKI DATUM U ISTORIJI CELOG SVETA": Dačić položio venac na Grobnicu narodnih heroja na Kalemegdanu povodom Dana pobede nad fašizmom
Danas, na Dan pobede nad fašizmom, klanjamo se onima koji su položili živote za slobodu koju dan.jpg