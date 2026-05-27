Glavna tema domaćih i i kineskih medija ovih dana je poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini gde je sa predsednikom Si Đinpingom potpisao niz sporazuma o saradnji dveju država i time dodatno učvrstio čelično prijateljstvo. Predsednik Si je šefu srpske države ukazao veliku počast i time što mu je dodelio Medalju prijateljstva, najveći i najviši čin poštovanja koji se ukazuje prema jednom stranom državljaninu.

Međutim, dok ceo demokratski svet pozitivno komentariše posetu predsednika Vučića Kini, u opoziciono-blokaderskim krugovima je ovaj diplomatski potez predstavljen u negativnom kontekstu, a blokaderi ni ovog puta nisu propustili priliku da umanje značaj međunarodnih uspeha Srbije i odnosa sa Kinom.

Potpredsednici Stranke slobode i pravde Mariniki Tepić nešto nije bilo pravo u tome što je predsedniku dodeljena Medalja prijateljstva, pa se tim povodom oglasila na Iksu, sa komentarom:

- Ala sija kineski orden - od borskog zlata! - navela je ona.

Tepićeva je pokušala da ironično prokomentariše orden koji je predsednik dobio, ali je u komentarima naišla na brutalne komentare i kritike njene stranke u vremenima njihovovog "zalaganja" za Srbiju.

- Bilo bi baš lepo da je od zlata iz Bora. Da ste vi ostali na vlasti Borani bi sadili kikiriki, a danas mnogo porodica živi i to svakim danom sve bolje od rudarskih plata. Izbori će potvrditi ove moje reči - naveo je jedan od korsnika na Iksu.

- A tvoja politika sija od "otkrića" iz Morovića. Drži se ti farmi, tu ti je domet, pusti visoku diplomatiju - napisala je korisnica na Iksu.

Nastavili su da se nižu komentari u sličnom stilu.

- Dok ti ironišeš o ordenu, narod pamti kako ste Bor ostavili u ruševinama! Dok su tvoji saborci vladali, RTB je bio leš pred gašenjem, a radnici na ulici. Tvoja politika je bila pljačka, a danas je samo puko beščašće. Ćuti, jer tvoje licemerje vređa svakog rudara - naveli su na Iksu.

