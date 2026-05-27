Slušaj vest

Glavna tema domaćih i i kineskih medija ovih dana je poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini gde je sa predsednikom Si Đinpingom potpisao niz sporazuma o saradnji dveju država i time dodatno učvrstio čelično prijateljstvo. Predsednik Si je šefu srpske države ukazao veliku počast i time što mu je dodelio Medalju prijateljstva, najveći i najviši čin poštovanja koji se ukazuje prema jednom stranom državljaninu.

orden6.jpg
Foto: Kurir, Printscreen

Međutim, dok ceo demokratski svet pozitivno komentariše posetu predsednika Vučića Kini, u opoziciono-blokaderskim krugovima je ovaj diplomatski potez predstavljen u negativnom kontekstu, a blokaderi ni ovog puta nisu propustili priliku da umanje značaj međunarodnih uspeha Srbije i odnosa sa Kinom.

Potpredsednici Stranke slobode i pravde Mariniki Tepić nešto nije bilo pravo u tome što je predsedniku dodeljena Medalja prijateljstva, pa se tim povodom oglasila na Iksu, sa komentarom:

Ala sija kineski orden - od borskog zlata! - navela je ona.

Tepićeva je pokušala da ironično prokomentariše orden koji je predsednik dobio, ali je u komentarima naišla na brutalne komentare i kritike njene stranke u vremenima njihovovog "zalaganja" za Srbiju.

- Bilo bi baš lepo da je od zlata iz Bora. Da ste vi ostali na vlasti Borani bi sadili kikiriki, a danas mnogo porodica živi i to svakim danom sve bolje od rudarskih plata. Izbori će potvrditi ove moje reči - naveo je jedan od korsnika na Iksu.

2026-05-27 09_26_33-Marinika Tepić on X_ _Ala sija kineski orden - od borskog zlata!_ _ X.jpg
Foto: Printscreen X

- A tvoja politika sija od "otkrića" iz Morovića. Drži se ti farmi, tu ti je domet, pusti visoku diplomatiju - napisala je korisnica na Iksu.

2026-05-27 09_28_10-Marinika Tepić on X_ _Ala sija kineski orden - od borskog zlata!_ _ X.jpg
Foto: Printscreen X

Nastavili su da se nižu komentari u sličnom stilu.

- Dok ti ironišeš o ordenu, narod pamti kako ste Bor ostavili u ruševinama! Dok su tvoji saborci vladali, RTB je bio leš pred gašenjem, a radnici na ulici. Tvoja politika je bila pljačka, a danas je samo puko beščašće. Ćuti, jer tvoje licemerje vređa svakog rudara - naveli su na Iksu.

2026-05-27 09_29_04-Marinika Tepić on X_ _Ala sija kineski orden - od borskog zlata!_ _ X.jpg
Foto: Printscreen X

 U galeriji ispod možete pogledati reakcije korisnika na komentar Tepićeve.

Reakcije korisnika Iksa na komentar Marinike Tepić Foto: Printscreen X

 Kurir Politika

Ne propustitePolitikaČotrić i Jugović: Srbija dobila najjaču silu današnjeg sveta za političkog, ekonomskog, i strateškog partnera, ovo je istorijski sastanak Vučića i Si Đinpinga!
Veoma sam srećan što sam zajedno sa delegacijom danas u Pekingu. Hvala na veličanstvenom dočeku(6).jpg
PolitikaVUČIĆ SIJU DAROVAO NAJBOLJE ŠTO SRBIJA IMA DA PONUDI! Evo šta je sve predsednik poklonio kineskom lideru (FOTO)
vucic.jpg
PolitikaBLOKADERI NAPALI MARINIKU ZBOG GOSTOVANJA NA RTS SA ANOM BRNABIĆ! Besni zbog rukovanja: "Oteraćemo vas u istoriju", Ješić im poručio da treba da se leče (FOTO)
blokaderi Marinika Tepić Ana Brnabić
PolitikaVEĆA JE GUŽVA ISPRED SUPERMARKETA: Mariniku i Đilasa ošamarila realnost: Očekivali gužvu na skupu na Trgu Republike, A DOČEKALO IH DESETAK LJUDI!
Marinika Tepić Dragan Đilas