Radomir Diklić, direktor agencije Beta i predsednik Evropskog pokreta u Srbiji, tokom gostovanja na blokaderskoj TV Nova S govorio je o velikom neslaganju unutar blokaderskog pokreta - između opozicije i studenata.

- Društvo nije samo polarizovano na vlast i i sve druge građane s jedne i opozicije sa druge strane, nego i unutar te opoziciono-studentske grupacije. Velike su podele, ne isključujem, i to malo jeste jeretička misao, nisu opozicioni političari bez ambicija nekih, koje uključuju i ličnu ambiciju da budu neki budući veliki šefovi u ovoj zemlji - poručio je Diklić. 

On je takođe komentarisao i govore pojedinih učesnika protesta na Slaviji.

- Sa nekima se mogu složiti, sa nekima ne mogu nikako. Tu nema nikakve akcije, ti ljudi su samo došli tu - dodao je Diklić, koji je bio i ambasador u Francuskoj, Belgiji i Luksemburgu.

Podsetimo, predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš gostujući na blokaderskoj N1 jasno je stavio do znanja da od njegove stranke studenti neće imati podršku, kao i da svakako nije nameravao  da dođe na njihov skup na Slaviji.

Na pitanje voditeljke Danice Vučenić da li je bio na skupu, odgovorio je:

- Ne, bio sam u inostranstvu. Zaglavio sam na aerodromu 5 sati, ali i da sam bio u Beogradu, ne bih bio - odgovorio je.

