Slušaj vest

Nesvakidašnji poklon u vidu grumena sa Mesecasa natpisima o srpsko-kineskom prijateljstvu, koji je predsednik Aleksandar Vučić dobio od kineskog lidera Si Đinpinga, predstavlja gest koji se u diplomatskim krugovima ne viđa često. Kako je Vučić istakao tokom četvrtog dana državne posete u Đasingu, ovakva pažnja rezervisana je isključivo za najuže prijatelje Kine, što dodatno potvrđuje visok nivo međusobnih odnosa dve zemlje.

Govoreći o protokolarnoj razmeni darova, predsednik je potvrdio da je i srpska delegacija uručila poklone kineskim domaćinima. Ipak, na pitanje novinara šta je Srbija uzvratila kineskim partnerima, Vučić je odgovorio da sa Meseca, nažalost, nema šta da ponudi kao uzvratni dar.

- Ja ne mogu da poklonim ništa sa Meseca. Poklonio sam slike našeg akademskog slikara, staparski ćilim, imamo pirotski i staparski ćilim, Stapari u okolini Sombora, prošli put sam poklonio pirotski ćilim, a sada staparski ćilim - kazao je Vučić.

Kako je dodao, 311 mladih iz Srbije koji su na obuci u Đasingu u okviru komapnije Mint potpisalo je pismo zahvalnosti koje je uobličeno u album i to su takođe poklonili.

- Divno jedno pismo zahvalnosti predsedniku Siju, pa smo mi napravili jednu knjigu, album sa svim tim - kazao je.

Navodeći da jedna naša žena koja je radila u Kini dugo i koja je zavolela tu zemlju u kojoj je naučila kako se pravi porcelan, Vučić je rekao da je uradila posebnu porcelansku liniju koju je poklonio.

Osim grumena sa Meseca, kako je rekao dobio je i divan šah od materijala za koji ne zna koji je, ali koji izgleda čudesno.

- Valjda ću postati i pametniji pa ću moći bolje da igram u narednom periodu. Dobili smo taj grumen Meseca, predsednik Si mi je naglasio da je to retkost, dakle uokviren onako u pleksiglas sa divnim natpisima ispod o prijateljstvu Srbije i Kine. Tako da su to sa Meseca doneli, ali oni idu i na Mars i na Mesec gde hoćete. To nije često, ali prijatelji Kine to dobijaju - kazao je Vučić.