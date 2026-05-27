Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na K1 televiziji da je zadovoljan i impresioniran posetom Kini.

- Bilo je zanimljivo, dinamično i korisno, zadovoljan sam posetom Kini. Predvodio sam partijsku delegaciju SNS, na poziv Komunističke partije Kine. U jednom momentu imali smo podudarnost posete partijske i državne delegacije. Kinezi podrazumevaju da političke stranke imaju isti uticaj kao kod njih. Jovanov, Pilja i Terzić su bili sa mnom. Bili smo u provinciji koja ima najveći BDP u Kini, imaju 128 miliona stanovnika. Taj deo Kine je tradicionalno privredno nastrojen. Veliki je broj privatnih kompanija koje posluju tamo. Video sam i kineske i strane automobile, evropske i japanske automobile. U Pekingu smo čekali državnu delegaciju. Šaomi je počeo od mobilnih telefona. Ne mogu rečima da dočaram šta sam tamo video. Automobil koji sam video ide 345 kilometara na sat, ima tri električna motora, košta 80.000 evra. Hiljadu automobila dnevno. Ponosan sam što sarađujemo sa njima, ali poražen što mi to ne možemo. Rade roboti, to je 22 vek. Video sam petoro ljudi možda tamo u fabrici. Minimalna je potrošnja električne energije. Impresioniran sam dodatno jer im je kako je rekao vlasnik 14 meseci da naprave takvu fabriku. Mi u Evropi nismo svesni koliko je to daleko otišlo. Ili se neki prave da nisu svesni. Kako ko. Kina je u 22. veku mislim - rekao je Vučević.

Privatne kompanije u Kini, kako je rekao Vučević, slobodno posluju i uspešni su, poštujući regulative države.

- Ali privrednik tamo ne smatra da zna da vodi državu bolje od Sija. Zato postižu rezultate jer znaju šta ko radi. Morate da poštujete politički sistem. Impresivan je napredak Kine. Ne pričam o ideološkoj zaslepljenosti. Pre 30 ili 40 godina suočavali su se sa velikim izazovima. Pripremaju 15. po redu petogodišnje smernice. Njih je oduševio naš plan do 2030. godine. Prepoznaju to i cene - rekao je Vučević.

Srbija, kako je naveo, pre svega mora da vodi računa o sebi.