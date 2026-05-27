Koliko svet ume da bude i te kako mali, danas je zabeleženo i u dalekoj Kini gde je predsednik Vučić, na drugom kraju sveta, upoznao Kineza koji je njegov veliki poštovalac.

Susret se dogodio u Mintovoj fabrici budućnosti, tačnije njihovom inovacionom centru, gde se proizvode i "obučavaju" humanoidni roboti koji već polovinom jula stižu i u Srbiju, a koja će zahvaljujući upravo njima postati broj 1 u Evropi po ovoj tehnologiji budućnosti.

Kineski radnik odmah je znao ko im je došao u goste, ko je Vučić i čiji je predsednik jer se poseta predsednika Srbije Kini prati sa izuzetnom pažnjom u toj zemlji sa više od milijardu stanovnika gde je dolazak Vučića i u štampi i na televiziji, iz dana u dan, neprekidno na naslovnim stranama i udarnim televizijskim terminima.

Susret predsednika i njegovog obožavaoca bio je izuzetno srdačan uz prijateljsko rukovanje i kraći razgovor.