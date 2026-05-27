Slušaj vest

Aleksandar Gajović, novinar i publicista i Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade, govorili su gostujući u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji o regionalnim medijima, pre svega hrvatskim, i ocenili da se teme iz unutrašnje politike Srbije sve češće prenose i interpretiraju u tom medijskom prostoru.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić Foto: Instagram

"Hrvatska i za svoje unutrašnje probleme krivi Srbiju"

Novinar i publicista Aleksandar Gajović ocenio je da se u domaćem javnom prostoru pridaje preveliki značaj onome što pišu mediji iz Hrvatske o Srbiji, navodeći da takav pristup često dobija preuveličanu pažnju u domaćim medijima.

- Mislim da i suviše mnogo dajemo prostora u medijima onom što se piše ili odande što dolazi kod nas“, naveo je Gajović, dodajući da takve sadržaje doživljava kao "tračarenje i ogovaranje", koje, kako je rekao, proizlazi iz sujete i drugih motiva.

On je istakao da mu nije jasno zbog čega se u Srbiji toliko pažnje posvećuje pisanju pojedinih regionalnih medija.

- Ja o tome ne bih reč rekao, jer u medijima kada se ne pojavi nešto, kao da se nešto nije tamo ni dogodilo - poručio je Gajović.

Govoreći o navodima da se određeni politički i društveni narativi "kreiraju u Hrvatskoj pa prenose u Srbiju", Gajović je rekao da takve tvrdnje nisu nove i da se, prema njegovim rečima, godinama ponavljaju isti obrasci.

On je naveo i da se u situacijama unutrašnjih problema u Hrvatskoj često traži spoljni povod u Srbiji.

- Uvek kada je Hrvatska imala nekih unutrašnjih problema… uvek su tražili povod za to u predsedniku Vučiću i u Srbiji - rekao je Gajović, ocenjujući da je reč o ustaljenom narativu koji se ponavlja kroz duži vremenski period.

Aleksandar Gajović, novinar i publicista Foto: Kurir Televizija

"U Hrvatskoj se ponovo promovišu ideološki obrasci"

Savetnik potpredsednika Vlade Ibro Ibrahimović ocenio je da se u Hrvatskoj ponovo pojavljuju ideološki obrasci za koje smatra da pripadaju prošlosti, navodeći da je reč o zabrinjavajućim društvenim trendovima u evropskoj zemlji u okruženju Srbije.

Govoreći o aktuelnim događajima i širem političkom kontekstu, Ibrahimović je istakao da društva imaju obavezu da reaguju na nasilje i ekstremizam, bez obzira na to gde se pojavljuju.

- Kao društvo smo obavezni da upiremo prstom na svakog ko je napao policajca ili učinio to krivično delo - rekao je on, dodajući da se sličan princip, prema njegovim rečima, mora primeniti i u širem regionalnom kontekstu.

Ibrahimović je naveo da, kako tvrdi, u Hrvatskoj postoje zabrinjavajući podaci o prisustvu ekstremnih stavova među mladima.

- Imamo obavezu, pre svega kao slobodarski narod i država, da upiremo prstom u Hrvatsku zbog toga što se situacija u Hrvatskoj dovela do toga da bi svaki četvrti mladi Hrvat do 24 godine bio za NDH da je danas Drugi svetski rat - rekao je Ibrahimović, ocenjujući da su takvi podaci "vrlo zabrinjavajući".

On je dodao da Srbija, kao država u regionu, ima ulogu u stabilizaciji okruženja kroz ekonomski i politički razvoj.

- Srbija kao zemlja, centar jugoistočne Evrope i Balkana, ima obavezu da kroz sve ovo što se dešava danas učini to okruženje podnošljivim koliko je to moguće - naveo je Ibrahimović, dodajući da se u savremenim globalnim procesima mora pratiti i pozicija Srbije u odnosu na velike svetske lidere i međunarodne forume.

Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Foto: Kurir Televizija

04:19 "Ako vidite situaciju Amerike i Evrope i diverzifikaciju tržišta, shvatate da se stvari u geopolitičkom smislu menjaju. I kada se vratimo unazad, politika koju smo vodili sve vreme zapravo se pokazuje kao dobitna." rekao je Ibro Ibrahimović Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

00:08 Vučić upoznao velikog obožavaoca u fabrici robota u Kini Izvor: instagram/buducnostsrbijeav