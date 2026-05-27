Izložba "Pisanka koja ujedinjuje", nakon Beograda, stigla je i u Novi Sad i biće dostupna posetiocima do subote u Kulturnom centru. Kako je navedeno, posebno je značajna za Ukrajince u Srbiji, ali i za Rusine, imajući u vidu sličnost tradicije ukrašavanja jaja.

Izložbu su otvorili ambasador Ukrajine Oleksandr Litvinenko u Srbiji i predstavnik Grada Novog Sada.

- Cilj je da se ova tradicija približi građanima Novog Sada i gostima grada, kao i pripadnicima ukrajinske i rusinske zajednice u Vojvodini, uz podsećanje da je reč o kulturnom nasleđu koje je prepoznato i od strane UNESCO-a - rekao je Litvinenko.

Aleksandar Petrović, pomoćnik gradonačelnika Novog Sada, ističe da su ukrašena jaja stigla iz više oblasti u Ukrajini. 

- Predstavljena su jaja iz više ukrajinskih regiona, uključujući centralni kijevski region, kao i oblasti Mariupolja i Odese - za Kurir televiziju, kaže Aleksandar Petrović - pomoćnik gradonačelnika.

Organizacija ove izložbe, nakon Beograda i dolaska u Novi Sad, deo je obeležavanja više od tri decenije diplomatskih odnosa, uspostavljenih 15. aprila 1994. godine.

"DEMOKRATIJA KROZ KULTURU" U Novom Sadu otvorena izložba ukrašenih uskršnjih jaja u organizaciji Ambasade Ukrajine

