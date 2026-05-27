Sudski postupak koji je privukao pažnju javnosti završen je presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu kojom je odbijena tužba ekologa Nebojše Petkovića iz udruženja "Ne damo Jadar". On je, naime, tužio Sašu Borojevića, analitičara i osnivača Fondacije "Porodični alarm", zbog navodne povrede časti i ugleda.

Tužba je podneta zbog video-snimka objavljenog 14. avgusta 2024. na Instagram profilu ''sasa_borojevic2'', u kojem Borojević tvrdi da je Petković prodao svoju imovinu kompaniji Rio Tinto. Petković je zbog toga tražio 150.000 dinara na ime naknade nematerijalne štete, smatrajući da su mu izjave nanele povredu ugleda i časti. Međutim, Prvi osnovni sud u Beogradu je taj zahtev odbio!

U obrazloženju presude navodi se da su sporne izjave mogle uticati na čast i dostojanstvo tužioca, ali da tokom postupka nije dokazano da je Petković pretrpeo duševne bolove dovoljnog intenziteta i trajanja koji bi opravdali dosuđivanje novčane naknade:

- Kao neophodan uslov za naknadu štete, izostali su duševni bolovi određenog intenziteta i trajanja. Sud nije mogao utvrditi da je tužilac zbog povrede časti trpeo duševene bolove koji opravdavaju dosuđivanje naknade nematerijalne štete' - piše u obrazloženju.

Sud je dodatno ocenio da iz iskaza ekologa Petkovića proizilazi, pre svega, osećaj razočaranja zbog iznetih tvrdnji, ali da ne postoji pravni osnov za naknadu štete.

Istovremeno, sud je usvojio deo tužbenog zahteva kojim je naloženo Saši Borojeviću da ukloni sporni video sa svog Instagram naloga, dok je zahtev za isplatu novca odbijen.