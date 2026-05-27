Blokaderi svakodnevno iskazuju veliko nezadovoljstvo povodom istorijske posete predsednika Aleksandra Vučića Kini, a sada je i voditelj blokaderske Nove S Željko Veljković izvređao i gest kineskih domaćina koji su predstavili robote koji igraju srpsko kolo u čast srpskog predsednika.

On je u svojoj objavi naveo sledeće:

- Ovo ako se bude proizvodilo u Srbiji, ima da napravi čudo od naše privrede. Sigurno je ogromna potražnja u svetu za robotima koji igraju kolo - napisao je Veljković u svojoj objavi.

Upravo na njegov komentar reagovala je novinarka TV Pinka Gordana Uzelac:

- Koliko si ti jedan nesrećan i zao čovek, zapravo - stoji u objavi Gordane Uzelac na Iksu.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, četvrtog dana petodnevne zvanične posete Kini, posetio je Inovacioni centar fabrike Mint.

Nakon obilaska fabrike Mint, predsednik je imao neverovatan doček robota koji su igrali naše kolo Moravac i pozdravili ga na srpskom jeziku.

I više je nego očigledno da blokaderima smeta što nas u Kini cene, te je ovo samo jedan u nizu pokušaja umanjivanja važnosti Vučićeve istorijske posete.

Njegov dolazak u Kinu i dalje je apsolutno najvažnija tema za zemlju sa više od milijardu stanovnika, a koliko je poseta srpskog predsednika važna za Kinu svedoči i podatak da je kinesko Ministarstvo odbrane objavilo vest o ovom događaju.

Predsedniku Srbije je najveću čast ukazao i kineski predsednik Si Đinping koji mu je uručio Medalju prijateljstva, najviše odlikovanje te zemlje koje može biti dodeljeno stranom državljaninu. Medalja prijateljstva Narodne Republike Kine predstavlja najveći i najviši čin poštovanja koji se ukazuje stranom državljaninu, najčešće državniku strane zemlje.

