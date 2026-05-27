Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić čestitala je danas Kurban-bajram svim građanima islamske veroispovesti, reisu-ul-ulemi Islamske zajednice Srbije i glavnom muftiji i predsedniku mešihata Islamske zajednice u Srbiji i poželela im da praznik provedu u zdravlju, radosti i blagostanju, okruženi porodicama i najbližima.

- U ime Narodne skupštine Republike Srbije i u svoje ime čestitam vam ovaj veliki praznik, koji nosi poruke mira, solidarnosti i požrtvovanosti prema bližnjima, vrednosti koje su od izuzetnog značaja za očuvanje društvene sloge i zajedništva - navela je ona u čestitki, a navodi se u saopštenju Narodne skupštine.

Muslimanski vernici širom sveta danas obeležavaju prvi dan Kurban-bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika, a koji traje četiri dana.

