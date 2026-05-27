Slušaj vest

Uskoro bi pred poslanicima trebalo da se nađe predlog zakona "Roditelj-negovatelj", najavila je danas ministarka Milica Đurđević Stamenkovski. Ona je na sednici Odbora za rad Skupštine Srbije precizirala da je javna rasprava okončana i da se trenutno pribavljaju mišljenja još samo dva ministarstva i pokrajinskog sekretara kako bi procedura bila kompletirana.

- Za sada nema značajnijih primedbi na tekst nacrta zakona "Roditelj-negovatelj" i verujemo da će vrlo brzo biti upućen vama kao narodnim poslanicima i da će se samim tim u najkraćem roku naći i u plenumu, gde ćemo moći da takođe, nakon diskusije, obavimo i sve neophodne procedure kako bi zakon bio usvojen - rekla je Đurđević Stamenkovski na sednici Odbora za rad.

Ona je rekla da bi puna primena zakona, prema projekciji ministarstva, bila od 1. oktobra ove godine, dodajući da je zakon nastao kao rezultat društvenog angažmana različitih aktera, pre svega na podsticaj udruženja roditelja, na podsticaj različitih političkih učesnika i ocenila da je on rezultat sveobuhvatne borbe.

- Smatram da ovu temu ni na koji način ne treba da politizujemo, s obzirom na to da ona tretira unapređenje položaja vrlo osetljive kategorije koja do sada nije bila sistemski prepoznata. Zakon predviđa materijalnu naknadu za roditelje koji 24 sata neguju svoju decu, a koji su iz tih razloga sprečeni da se radno angažuju, odnosno koji su nezaposleni i koji svoje vreme provode negujući decu koja su korisnici uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Objasnila je da su korisnici uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć ona lica koja imaju 100 odsto invaliditet po jednom osnovu ili 70 odsto invaliditet po dva osnova, odnosno to su ona lica koja zaista iziskuju podršku i asistenciju svojih bližnjih.

- Procena se vrši na osnovu odluke lekarske komisije, dakle struka je ta koja utvrđuje da li je lice postiglo taj stepen invaliditeta koji iziskuje primanje, odnosno ostvarivanje prava na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć ili osnovni dodatak za tuđu negu i pomoć - rekla je ministarka.

Foto: screenshot pink tv

Kako je kazala, ministarstvo smatra da zakon treba koncipirati tako da jedno pravo koje se uvodi ne eliminiše pravo koje već postoji, tako da će ta deca nastaviti da primaju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć bez obzira na činjenicu što će njihovi roditelji ostvariti pravo na finansijsku naknadu od 65. 000 dinara, što je na današnji dan više od tzv. minimalca u Srbiji.

- Takođe smo u okvirima javne rasprave kao ministarstvo izneli predlog da se koliko bude bilo potrebno usklađuje sa prosečnom zaradom sam taj iznos, kako se nikada ne bi desila situacija da roditelj-negovatelj prima manji iznos od onoga što je trenutna minimalna zarada - objasnila je Đurđević Stamenkovski.

Pored toga, roditelj-negovatelj ostvarivaće pravo na penzijsko zdravstveno osiguranje, odnosno uplatu poreza i doprinosa, čime će njegova bruto plata iznositi oko 93. 000 ili 94.000 dinara.

- Veoma je važno da istaknem da mi ne nameravamo da time okončamo našu borbu za položaj unapređenja roditelja-negovatelja. Smatramo da će oni biti važan faktor tokom pregovora o budućem zakonu o socijalnoj zaštiti, budućem zakonu o radu, naročito što su sve naše usluge koje razvijamo u zajednici, kao što su lični pratioci, dnevni boravci, usluge koje su vrlo značajne za položaj porodicama u kojima raste osoba sa invaliditetom, dete ili mlada osoba - dodala je ona.

Ona je dodala da nisu želeli da roditelje koji su stekli status roditelja-negovatelja diskriminišu na taj način što će uskratiti pravo na ličnog pratioca, jer, kako je kazala, lični pratilac je usluga u zajednici koju žele u budućnosti da razvijaju.

- Smatramo da zakon roditelj-negovatelj nikako ne treba da bude izgovor za obustavljanje razvoja usluga u zajednici, jer one su nam izuzetno značajne, a na kraju krajeva i sami roditelji zbog svoje posvećenosti zaslužuju da imaju i kraći predah tokom boravka njihove dece u dnevnim boravcima, tokom odlaska u školu gde imaju asistenciju ličnih pratioca - rekla je ona.

Foto: screenshot pink tv

Navodeći da je bilo u plenumu nekoliko različitih verzija ovog zakona koje ne želi da osporava, Milica Đurđević Stamenkovski je navela da nisu na adekvatan način tretirale status roditelja-negovatelja.

- Nijedna od njih, dakle nijedna od tih verzija koje su u prethodnom periodu ovde bile predlagane, nije obuhvatila uplatu poreza i doprinosa, odnosno svaka od njih je predviđala da roditelj mora 15 godina da neguje dete da bi mogao da stekne sutra pravo na penziju. Ukoliko bi ta nega iz bilo kojeg razloga prestala nakon 5, 10 ili 14 godina, sve te godine ne bi bile uračunate u njegov radni staž - rekla je ona.

Ministarka je navela da će uskoro poslanici imati priliku da daju svoju završnu reč i da ocene da li je neophodno da parlament usvoji ovaj zakon. Ona je dodala da ministarstvo aktivno radi i na strategiji o socijalnoj zaštiti, i dodala da očekuje da će narednih meseci usvojiti i strategiju o socijalnoj zaštiti koja će važiti do 2032. godine.

- Obrazovana je radna grupa i ono što nas očekuje u narednom periodu jeste zakon o socijalnoj zaštiti. Prema dosadašnjoj analizi, procene su da će se verovatno ići na usvajanje u potpunosti novog zakona, jer će izmene premašivati veći procenat i samim tim nećemo moći da izvršimo izmene i dopune zakona, nego će zakon praktično biti u celosti usvojen - rekla je Đurđević Stamenkovski.