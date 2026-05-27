Slušaj vest

Diplomatska razmena darova između Beograda i Pekinga dostigla je svoj vrhunac tokom državne posete Đasingu, gde je predsednik Aleksandar Vučić od kineskog lidera Si Đinpinga dobio nesvakidašnji dar – autentični grumen sa Meseca. Ovaj gest, rezervisan isključivo za najuže prijatelje Kine, prati i čudesni šah od specijalnog materijala, što dodatno potvrđuje "čelično prijateljstvo" dve zemlje.

Ipak, Srbija nije ostala dužna, pa je kineskom predsedniku uručila pažljivo birane poklone koji simbolizuju najfiniju srpsku tradiciju, umetnost i zahvalnost mladih generacija.

Foto: Kurir

Na pitanje novinara čime je naša delegacija uzvratila na ovako dragocen gest, predsednik Vučić je iskreno priznao da Srbija, za razliku od Kine, nema mogućnost da daruje predmete iz svemira, ali da nudi ono najbolje što njena kultura ima.

- Ja ne mogu da poklonim ništa sa Meseca. Poklonio sam slike našeg akademskog slikara, staparski ćilim, imamo pirotski i staparski ćilim, Stapari u okolini Sombora, prošli put sam poklonio pirotski ćilim, a sada staparski ćilim - kazao je Vučić.

STAPARSKI ĆILIM

Foto: Kurir

Među najdragocenijim darovima našao se i staparski ćilim, autohtono remek-delo narodnog stvaralaštva iz Bačke. Nastao u 18. veku u selu Stapar, ovaj ćilim je decenijama bio simbol bogatstva i statusa, prepoznatljiv po svojim raskošnim vencima cveća i ruža koje su tkalje podigle na nivo prave umetnosti. Poseban je po tome što se izrađuje klečanom tehnikom, zbog čega ima dva lica i identičan je sa obe strane. Od 2016. godine, staparsko ćilimarstvo se nalazi na Nacionalnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije pod zaštitom Uneska, a ovaj primerak, satkan od vune lokalne sorte ovaca, predstavlja vrhunac srpske domaće radinosti koja može trajati i duže od jednog veka.

PORCELANSKI SET

Foto: Kurir

Poseban kuriozitet predstavlja porcelanski set, rad brenda "Boya Porcelain" iza kojeg stoji umetnica Bojana Brkić. Ovaj poklon nosi duboku simboliku, jer je Bojana svoj umetnički put započela upravo studijama kineskog jezika i književnosti, da bi se 2005. godine preselila u Kinu. Tamo je godinama izučavala kaligrafiju i istočnjačke ideale lepote, tragajući za savršenom harmonijom između čvrstine i krhkosti porcelana. Njen brend, osnovan po povratku u Beograd 2012. godine, danas spaja srpsku zanatsku veštinu sa minimalističkom estetikom Dalekog istoka, što ovaj set čini idealnim mostom između dve kulture.

SLIKA "UZDIZANJE HRAMA SVETOG SAVE NA VRAČARU", AUTOR: MOMČILO MOMA ANTONOVIĆ; 2004. GODINA

Foto: Kurir

Kineski lider na poklon je dobio i delo "Uzdizanje Hrama Svetog Save na Vračaru", čuvenog slikara Momčila Mome Antonovića. Rođen 1938. godine u Kruševcu, Antonović je bio jedan od najznačajnijih predstavnika ekspresivnog izraza u srpskom slikarstvu. Kao dugogodišnji redovni profesor i dekan Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, svoje znanje je usavršavao širom sveta – od Pariza i Rima do Njujorka i Edinburga. Njegovo platno, koje je Srbija darovala predsedniku Siju, nosi snagu beogradskog duha i umetnički potpis čoveka čija su dela decenijama krasila najprestižnije galerije u zemlji i inostranstvu. Antonović je preminuo 2019. godine, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u srpskoj modernoj umetnosti.

KOLEKCIJA SRPSKIH VINA

Foto: Kurir

Poseban deo dara činila je i pažljivo odabrana selekcija vrhunskih srpskih vina, koja su poslednjih godina postala pravi ambasadori našeg podneblja. Predsedniku Siju uručene su boce iz renomiranih domaćih vinarija, koje spajaju tradiciju i moderan pristup vinarstvu. U setu su se našla vina "Lupo" vinarije La Gora, autentična "Jagoda" vinarije Fragaria, kao i elegantni "La Rem Pinot Noir" vinarije Deurić. Kolekciju su upotpunili "Čukundeda" vinarije Matijašević, simbolična "Dobra godina" iz vinarije Temet i prestižni "Kašmir" vinarije Cilić, čime je na najbolji način predstavljen vinski teroar Srbije od Šumadije do Fruške gore.