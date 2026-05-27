Čotrić i Jugović: Srbija dobila najjaču silu današnjeg sveta za političkog, ekonomskog, i strateškog partnera, ovo je istorijski sastanak Vučića i Si Đinpinga!
Kopredsednici Srpskog pokreta obnove Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović ocenjuju da je sastanak Aleksandra Vučića sa predsednikom Kine Si Đinpingom od izuzetnog značaja za našu zemlju.
- U ovim teškim geopolitičkim vremenima Srbija će nastaviti da se razvija, a za političkog, ekonomskog, strateškog partnera, imaće najjaču silu današnjeg sveta!
Čotrć i Jugović napomnju da dolazak investitora iz Kine, saradnja u ovladavanju novim tehnologijama, i otvaranje novih radnih mesta, obezbezbeđuju Srbiji lidersko mesto u regionu.
- Sada nam je preko potrebna stabilnost kako bismo iskoristili strateške šanse i omogućili građanima Srbije bolji život - podvlače kopresednici SPO.
