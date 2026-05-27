Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se danas u Njujorku sa šefom kineske diplomatije Vang Jijem i zahvalio Kini na principijelnom stavu po pitanju Kosova, poručivši da će Srbija nastaviti da dosledno podržava ključne interese Narodne Republike Kine.

Đurić je tokom sastanka istakao da je ova nedelja od izuzetnog značaja za odnose dve zemlje i da će dati snažan podsticaj daljem jačanju srpsko-kineskog partnerstva i njegovom istorijskom usponu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Kako se navodi, ministar je ocenio da se susret sa šefom kineske diplomatije održava u važnom trenutku, tokom realizacije prve zvanične državne posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, izrazivši uverenje da će ta poseta dati snažan podsticaj daljem jačanju prijateljstva i sveobuhvatne saradnje dve zemlje. Kako je istakao, tokom posete potpisano je ili objavljeno čak 35 različitih dokumenata i dogovorene su nove investicije koje će ubrzati razvoj i modernizaciju Srbije.

Poručio je da Srbija ostaje čvrsto opredeljena za dalje unapređenje partnerskih odnosa sa prijateljskom Kinom, ističe se u saopštenju.

Đurić je ukazao i na uspešnu saradnju dve zemlje na multilateralnom planu, ističući da Srbija ostaje posvećena njenom daljem produbljivanju u duhu tradicionalno dobrih i prijateljskih odnosa.

Govoreći o ekonomskoj saradnji, Đurić je ocenio da se ona dinamično razvija kroz realizaciju brojnih kapitalnih projekata i investicija, posebno izdvojivši angažman kineskih kompanija na izgradnji saobraćajne infrastrukture.