Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije iz Kine za RTS.

- Ja sam iz pristojnosti trudio se da sakrijem koliko sam srećan i zadovoljan. Postigli smo ne samo najvišu političku saglasnost o najvažnijim pitanjima o teritorijalnom integritetu naših zemalja, do dobijanja opredeljena. to nije samo imeno meni, nego našem narodu. Ono što je nama dalo posebnu snagu kada se sretnete sa predsednikom Sjem onda vam se otvori sva vrata - rekao je Vučić na početku.

Danas su potpisani ugovori od 953 miliona evra novih investicija, najavio je predsednik.

- Ali, ono što je nama dalo, rekao bih, posebnu snagu ovde, to je kada se pojavite sa predsednikom Sijem, kada predsednik Si onako govori o vama i kada vam dodeli taj orden, onda vam se vrata širom otvaraju. Mi smo pošli sa ciljem da se vidimo sa nekoliko kompanija, pa zatim da to bude 14, pa zatim da bude 18. Mi ćemo samo sutra imati 10 kompanija. Dakle, posle svega što se dogodilo pre 2 dana, uh, juče, sutra ćemo umesto 4 kompanije imati 10 novih kompanija ovde u Šangaju. I to su velike stvari za našu zemlju. Danas smo potpisali ugovor, uh, potpisani su ugovori za 953 miliona evra novih investicija, ali rekao bih da je to početak. I kada se vidimo sa nekoliko kompanija, pa zatim da to bude 14, pa zatim da bude 18, mi ćemo samo sutra imati 10 kompanija. Dakle, posle svega što se dogodilo pre 2 dana, uh, juče, sutra ćemo umesto 4 kompanije imati 10 novih kompanija ovde u Šangaju. I to su velike stvari za našu zemlju. Danas smo potpisali ugovore za 953 miliona evra novih investicija - dodao je.

Vučić na svečanom otvaranju Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra

- Možete da mislite šta će biti u Šapcu, Inđiji, u Leskovcu u budućnost, razgovaramo sa kompanijama koje bi trebale da investiraju i u Jumko i u Simpu, ali da pronađemo dugoročno rešenje. Trudimo se već godinama, ali mislim da ovog puta smo blizu da pronađemo rešenje, ali dugoročno rešenje. Da to ne bude rešenje za pola godine ili godinu, kao što smo mi, mrcvareći se i mučeći se, trudili se da neka rešenja pronađemo. Prosto, to su ogromne stvari za zemlju. Znate li šta je to za Vranje, šta je to za bilo koje od ovih mesta? Dve kompanije ulažu ukupno 40 miliona evra u Niš, dodatno povećavaju broj zaposlenih. Dakle, i Junis i Senhau, i ako ja to dobro izgovorim, ali, uh, i BMSX u Novom Sadu i Šak i mnogi drugi - istakao je.

O pisanju kineskih medija o saradnji Republike Srbije i NR Kine

- Kineski Bloomberg ovde danas objavljuje kako je Srbija od izgradnje mostova došla do tog partnerstva, do tog nivoa saradnje sa Narodnom Republikom Kinom, gde se razgovara o robotima, o najnovijim tehnologijama, o veštačkoj inteligenciji. I tek mislimo to da radimo. I uz sve to učimo, obučavamo, podučavamo naše mlade ljude. Oni dolaze sa novim znanjima, mnogo većim nego što kod nas mogu da ih steknu. To su stvari kojima možete samo beskrajno da se radujete. I kad vidite njihov uspeh, onda želite da budete deo tog uspeha. Vidite kojom brzinom idu napred. Želite da vaša zemlja ide tom brzinom napred. Beskrajno sam zahvalan i predsedniku Siju i svim našim domaćinima - rekao je i dodao:

- Ja nikada nisam bio u Šangaju pre ovoga i nemamo nismo baš imali vremena ni mnogo toga da vidimo, ali hoću da kažem da to fascinantno izgleda, da to je neverovatno šta su ljudi uradili i koliko su promenili lice svoje zemlje u poslednjih, pa koliko tačno, 14 godina. Pogodilo se da je to od 18. kongresa KP Kine 2012. godine. Kineske kompanije su jedne od ključnih u domaćoj industriji, našoj domaćoj industriji metala. Skoro su nezamislivi projekti, infrastrukturni projekti bez kineskih kompanija. Sve su prisutniji u automobilskoj industriji. Stvari koje Srbiji najviše donose, i to ne možete da sakrijete.

- Dakle, vi pogledajte kad budete videli kako će naš Ekspo da izgleda, kako će Srbija da se predstavi, pa to će biti čudo. Zamislite sa onim robotima koji su igrali Moravac danas, ili sa onim malo višim koji su baš kao ljudi. Dakle, da sa njima ćemo u našim bojama, u bojama naše zastave, u bojama naše trobojke, da dočekujemo ljude na Ekspu. Daće drugim paviljonima da budu takvi roboti u bojama njihovih zastava. Mislim da su to izuzetne, izvanredne stvari za Srbiju. Prosto, toliko sam radostan da i toliko mi su me misli, misli različite, ophrvale me u potpunosti, da nisam, rekao bih, dovoljno slobodan da pokažem kolika je radost. Ali to su strašno velike stvari za budućnost Srbije, i verujem da to ljudi, na kraju krajeva, razumeju - naveo je.

O vojnoj saradnji

Predsednik je istakao da se radi i na produbljivanju vojne saradnje.

- Ja mislim da smo otvorili nešto veliko, i verujem da ukoliko istrajemo, ukoliko budemo radili, radili i nastavili da gradimo zemlju, pogledajte puteve, oni su u provinciji Đenđen, koja je manja od Srbije gotovo duplo, imaju 5 puta više autoputeva, a mi smo u vrhu evropskom. I onda kada to sve vidite i kada to sve gledate, govorim proporcionalno veličini teritorije, onda kada to sve gledate, onda vam je jasno kojom brzinom ova zemlja ide napred i šta mi još moramo da radimo, tako da kad mi budu rekli dosta je bilo puteva i pruga, ja ću reći: nije dosta i nikad nije dosta, idemo da radimo i da gradimo još više.

- Ako pogledate sve one koji su nas napadali od Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata, bombardovali naše gradove, i ne samo Beograd već i mnoge druge gradove, dakle, a sve ostalo u regionu su uglavnom bili preskakani ili nikada dirani, onda vam je jasno zašto je nama i te kako potrebno da imamo dovoljno snage, dovoljno oružja i dovoljno oruđa da se branimo. I mi imamo veoma sofisticirano oružje, i ljudi, naši ljudi ne treba da žive u prošlosti i da misle da je ista situacija kao što je bila, ne znam, '99. ili '90. godine, ne, nije. Sve se promenilo. I naša ne velika brojčano armija je veoma snažna, veoma moćna, i strahovite udarce bi zadala svakom agresoru, svakom potencijalnom osvajaču.

O ekonomskom razvoju i energetskoj saradnji Zapadnog Balkana

- Želimo da gledamo kako nam zemlja sad postavlja nove ciljeve kada smo pretekli sve u regionu Zapadnog Balkana, a ne zaboravite, bili smo treći ili četvrti, delili treće mesto u tom trenutku sa Makedonijom koja je u međuvremenu promenila ime u Severnu Makedoniju. Ispred nas su bili Crna Gora 50 odsto veće plate, Bosna i Hercegovina oko 17 odsto veće plate. Sada smo ispred, i jedne i druge smo za samo 10 godina uspeli da preteknemo, 10-12 godina, što je bila ogromna razlika. Ovo je izuzetna prilika za nas koju ne smemo da propustimo.

- Dobili smo ponudu sa veoma povoljnim cenama, kratkim rokovima, uh, izgradnje, obuke, treninga za naše ljude. Uh, razgovaraćemo i dalje. Mi, znate, da imamo sporazum sa francuskim EDF-om, razgovarali smo sa Rusima takođe, koji su veoma uspešni po tom pitanju. Uh, dobijali smo ponude i od drugih azijskih zemalja, dakle, pa ćemo razmatrati šta je za Srbiju najbolje, ali ovo je bilo veoma konkretno - dodao je.

O robotima koji igraju kolo i gasu

Vučić je istakao da su svima bili zanimljivi roboti koji su "opleli" kolo, ali su njemu bili zanimljiviji gasni generatori, jer je važno da obezbedimo dovoljno gasa u budućnosti.

- Kako možemo uz onu gasnu elektranu koju radimo sa Azerbejdžanom, uz druge gasne elektrane koje ćemo da radimo, biće strašno važno da obezbedimo, posebno zbog pojedinih mesta gde nam je potrebno ogromno vreme da izgradimo 135-ice, 110-ke i 35-ice transformatore. Dakle, verujemo da ćemo i fabriku transformatora da dovedemo u Srbiju, i to baš odavde. Dakle, ali ovi gasni generatori su mi zapali za oko i već sam razgovarao sa tom kompanijom danas. Doći će u Srbiju da razgovaraju šta možemo da uradimo.

Istakao je da moramo da se ubrzamo i radimo više, ali da veruje da je ovo što je urađeno fantastično.

- Što se tiče toga oko Zapadnog Balkana, verujem da ćemo imati dobre i plodonosne razgovore i sa gospođom Fon der Lajen i sa gospodinom Koštom, i nadam se i sa gospodinom Mercom i Emanuelom Makronom, sa velikim evropskim liderima. Srbija je na evropskom putu. Vi znate, Srbija mora da vodi računa o sebi, o svojoj budućnosti. Srbija mora da vodi računa o investicijama. Pet godina nam nije otvoreno nijedno poglavlje, nijedan klaster. Nemojte da se ljutite što smo uspešni i što uspešno guramo zemlju u budućnost, gde smo pretekli i sve one koji su tetošeni i kojima je pomagano na sve moguće načine. Nastavićemo da radimo svoj posao i da vodimo najbolju politiku u interesu srpskog naroda i građana Srbije, a verujem da će nam i oni pomoći u svemu tome

O Ordenu prijateljstva, uručenom lično od predsednika Sija

- Mogli ste da vidite, 3 dana smo prva vest u svim kineskim medijima, ne mi, Srbija. Srbija je prva i najvažnija vest u zemlji od milijardu i po stanovnika, u zemlji koja ekonomski najbrže raste. Ja mislim da smo postigli ogroman uspeh, beskrajno sam srećan. Za mene lično, posvetio sam to narodu i građanima Srbije, a voleo bih da taj orden uvek čuvaju moja deca, zaslužili su, i zbog podrške koju su mi davali i Danilo i Milica i mali Vukan, i za sve kroz šta su prošli u jednom teškom periodu, i nadam se da su bar malo ponosni na svog oca, bar onoliko, bar up ola onoliko koliko sam ja ponosan na njih i koliko sam im zahvalan za svu ljubav koju su mi u ovom periodu davali - rekao je za kraj.

Podsećamo, delegacija Srbije sutra nastavlja 10 susreta sa kineskim investitorima koji su zainteresovani za ulaganje u Srbiju.