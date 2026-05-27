"Za ovo se živi, zbog ovoga se bavite politikom - da svom narodu donesete nešto - 953 miliona evra". To je poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić u četvrtom danu posete Narodnoj Republici Kini - čeličnom prijatelju Republike Srbije.

Ovaj iznos, bezmalo milijardu, je konkretan rezultat i ukupan nivo investicija koje su dogovorene i potpisane. Ovo je verovatno kruna srdačnog tretmana koji je srpska delegacija imala - počevši od gostoprimljivog dočeka predsednika Si Đinpinga, ordena prijateljstva, najvišeg kineskog državnog odlikovanja za strance koje je dobio predsednik Vučić, do ključnih poruka podrške, otvaranja ekonomskih vrata, ali i simpatičnih gestova poput užičkog kola na Kineskom zidu i Moravca u čast srpskoj delegaciji koji su izveli roboti.

Foto: Kurir, Tingshu Wang/Pool Reuters

Diplomata Zoran Milivojević ocenio je da je reč o "poslu godine", naglašavajući da Srbija kroz partnerstvo sa Kinom dobija priliku da napravi razvojni skok kakav zemlje regiona nemaju.

- Nudi se mogućnost Srbiji da preskoči stepenicu i da uđe u projekciju budućnosti koja se tiče i veštačke inteligencije i visokih tehnologija. Ako niste privilegovan partner Kine, teško da biste mogli to da ostvarite. Ovo što mi dobijamo sa ovom posetom nema cenu - rekao je Milivojević.

Jačanje međunarodnog položaja Srbije

On smatra da će saradnja sa Kinom dodatno ojačati međunarodni položaj Srbije.

- Daje joj jednu poziciju favorita. Fudbalski rečeno, počinjete drugo poluvreme, a vodite 3:0, jer dobijate prednost koja nije moguća bez Kine i kineskog potencijala - naveo je diplomata.

Posebnu pažnju izazvale su prezentacije humanoidnih robota i novih tehnologija koje su kineske kompanije predstavile srpskoj delegaciji.

- Ti roboti su projekcija onoga što možete da dobijete i postignete. Oni vam daju znanje i know-how. Ne dolaze samo da proizvodimo, već da uđemo u znanja koja omogućavaju da se ide dalje - istakao je Milivojević.

Saradnja koja traje duže od decenije

Menadžer Grada Beograda i član Predsedništva SNS Miroslav Čučković podsetio je da saradnja Srbije i Kine traje više od decenije i da su upravo kineske kompanije realizovale neke od najvećih infrastrukturnih projekata u zemlji.

- Bio sam deo delegacije koja je ugovarala most Zemun - Borča i most preko Save i Kolubare u okviru autoputa Miloš Veliki. Kod Kineza vidite praktičnost i brzinu. Oni odmah traže konkretna rešenja i ulaze u posao - rekao je Čučković.

Govoreći o kineskim investicijama, naveo je da je Srbija uz pomoć kineskih partnera dobila moderne autoputeve, železnicu i fabrike.

- Mi smo bili željni brzih autoputeva, brzih pruga i modernih vozova. To su nekada bili snovi, a sada su uz pomoć saradnje sa Kinom završeni. Ovo je sada novi korak, potpuno nova faza razvoja - rekao je on.

Čučković smatra da će nove tehnologije promeniti svakodnevni život građana.

- Humanoidni roboti me ne plaše. Oni mogu da pomažu lekarima, staračkim domovima, da analiziraju medicinske nalaze za minut. Suština je da sa novim tehnologijama imate veću zaradu za narod, a manje rada - naveo je.

Izvoz srpskih proizvoda na kinesko tržište porastao je za 85 odsto

Politički analitičar Aleksandar Stanković ocenio je da su odnosi Srbije i Kine dodatno ojačani još 2016. godine, potpisivanjem sveobuhvatnog strateškog partnerstva.

- Tada se prvi put pojavila sintagma "čelično prijateljstvo", koja je simbolično označila dolazak kompanije HBIS u Smederevo i novu fazu odnosa Srbije i Kine - rekao je Stanković.

On je podsetio i na rezultate Sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine.

- U prva četiri meseca 2025. godine izvoz srpskih proizvoda na kinesko tržište porastao je za 85 odsto u odnosu na isti period prošle godine. To pokazuje koliko prostora postoji za dalji razvoj saradnje - istakao je.

Prema njegovim rečima, Srbija danas vodi politiku otvorenih vrata i prema Istoku i prema Zapadu.

- Srbija mora da drži više karata otvorenih. Ovi sporazumi predstavljaju ozbiljan geopolitički iskorak i pokazuju da Srbija ima alternative i otvorene mogućnosti saradnje - zaključio je Stanković.

