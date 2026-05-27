Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje iz Kine "ako blokaderi i tajkunski mediji misle da je važnije da se bacaju kontejneri po ulicama, da se napada policija od dovođenja investicija, od prijateljstva sa NR Kinom, to najbolje govori o njima".

"24 sata? Ako oni imaju nešto važnije, ako misle da je važnije da se bacaju kontejneri po ulicama, da se napada policija ili da se ne znam šta radi, ako je to važnije od dovođenja investicija, od prijateljstva sa ovakvim narodom i sa ovakvim poštovanjem koje dobijamo u Narodnoj Republici Kini, neka nastave o tome da izveštavaju".