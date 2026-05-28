Vučić je današnji dan započeo sastancima sa predstavnicima kineskih kompanija, kako bi pregovarao o novim investicijama za Srbiju.

4.00 - Serija sastanaka sa gigantima kineske namenske industrije

Vučić je od ranog jutra, 8.40 po lokalnom vremenu, počeo seriju sastanaka sa kineskim kompanijama namenske industrije.

On je prvo razgovarao sa predstavnicima kompanije AVIC/CATIC, velikom državnom kompanijom koja se istakla u oblasti vazduhoplovstva.

Potom se sastao sa ključnim ljudima iz China Aerospace Science and Industry Corporation, kineskog državnog preduzeća koje projektuje, razvija i proizvodi niz svemirskih letelica, lansirnih vozila, strateških i taktičkih raketnih sistema i zemaljske opreme. CASIC je najveći proizvođač raketa u Kini

Nakon toga, Vučić se sastao sa predstavnicima ALIT/CASC.

Investicije od 953 miliona evra u Srbiju!

Podsetimo, predsednik Vučić je juče potpisao ugovore sa čak 14 kompanija, što znači dolazak investicija od 953 miliona evra u Srbiju.

Vučić je izjavio juče da je zadovoljan posetom Kini i istakao da je postignuta politička saglasnost po svim važnim pitanjima, kao i da je broj kompanija sa kojima će se sastati veći od očekivanog.

- Postigli smo, ne samo najvišu političku saglasnost po važnim pitanjima, od podrške jednih drugima u skladu sa Povelјom Ujedinjenih nacija po pitanju teritorijalnog integriteta, nezavisnosti i suvereniteta naših zemalja već ćemo se videti sa više kompanija. Pošli smo sa ciljem da se vidimo sa nekoliko kompanija, pa zatim da to bude 14, pa zatim da bude 18, mi ćemo samo sutra u Šangaju imati 10 kompanija umesto četiri. I to su velike stvari za našu zemlju - rekao je Vučić.

Vučić je istakao i da dobijanje Ordena prijateljstva od Narodne Republike Kine nije nagrada samo njemu, dodajući da je to nagrada pre svega narodu Srbije.

- Ono što je nama dalo, rekao bih, posebnu snagu ovde, to je kada se pojavite sa predsednikom Sijem i kada predsednik Si onako govori o vama i kada vam dodeli taj orden, onda vam se vrata širom otvaraju - rekao je Vučić.