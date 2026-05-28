Predsednika Vučića je dočekala Tang Jun, zamenik partijskog sekretara i zamenik direktora Muzeja, a u obilasku sa predsednikom je i delegacija Srbije. Vučić se upisao i u knjigu počasnih gostiju, a obišao je i Memorijalnu dvoranu Prvog nacionalnog kongresa KPK.

U Muzeju se nalazi i fotografija na kojoj je predsednik Vučić, sa svetskim liderima koji su učestvovali na forumu "Pojas i put".

Ovaj muzej se smatra jednim od najvažnijih političko-istorijskih mesta u modernoj Kini.

Reč je o memorijalnom kompleksu gde je 1921. godine održan Prvi nacionalni kongres KPK, događaj koji Kina danas smatra početkom stvaranja moderne države.

Nalazi se u tradicionalnoj šikumen zgradi u delu grada Huangpu, u blizini poznate četvrti Sinhuandi. Upravo u toj kući okupilo se 13 delegata među kojima je bio i mladi Mao Cedung.

Kompleks danas čine originalno mesto održavanja kongresa, velika moderna izložbena hala i sala za polaganje partijskih zakletvi.

U muzeju je izloženo više od 1.100 eksponata, među kojima su istorijski dokumenti, fotografije, lični predmeti revolucionara i različite verzije "Komunističkog manifesta".

Ono što posebno ostavlja utisak jeste način na koji Kina kroz ovaj muzej povezuje svoju revolucionarnu prošlost sa današnjim ekonomskim i tehnološkim razvojem.

Muzej nije samo istorijska postavka, već i simbol kontinuiteta ideje da je upravo Komunistička partija bila ključni nosilac transformacije zemlje.