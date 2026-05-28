Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali, koji sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i još nekoliko ministara boravi u zvaničnoj petodnevnoj poseti Kini,objavio je fotografije i snimke kako izgleda jedna državnička poseta iz malo drugačijeg ugla, onog koji se ne vidi na zvaničnim fotografijama.

Reč je o poseti Šangaju, odnosno razgledanju tog grada sa reke Huangpu. Posredi je opušteniji susret s kineskim domaćinima koji su ugostili zvaničnu delegaciju Srbije na čelu s predsednikom i pokazali im kako taj neverovatan grad izgleda sa vode.

Tim povodom oglasio se i predsednik Srbije sa obale reke Huangpu u Šangaju.

- Samo da u jednom kadru vidite kako i kojom brzinom ovaj grad i NR Kina napreduju. Ponosan na naše prijateljstvo i ugled koji Srbija ovde uživa, poručio je Vučić.

Ministar Mali je u obilasku Šangaja otkrio i da je želeo da živi u tom gradu i preseli se još 2012. godine, pa se našalio i napisao ko mu je "pokvario planove".

Razgledanje Šangaja sa vode

00:16 Vučič u Šangaju Izvor: instagram/mali_sinisa